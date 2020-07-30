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大受歡迎！新北「熊猴森樂園」延長1小時關燈

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長1小時，樂園改為晚上11點關燈，讓民眾可以開心來公園遊玩。圖／新北市高管處提供
新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長1小時，樂園改為晚上11點關燈，讓民眾可以開心來公園遊玩。圖／新北市高管處提供

新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長1小時，樂園改為晚上11點關燈，讓民眾可以開心來公園遊玩。

高管處表示，開放當天吸引超過8萬人次進場遊玩，正值暑假期間，白天氣候較為炎熱，大部份民眾趁夜間天氣涼爽至樂園遊玩，原夜間開放時間至晚上10點，許多民眾反應希望夜間開放時段可再延長，為符合市民期待，樂園夜間關燈時間從7月31日起將延長1小時，由晚上10點延後至11點關燈，讓民眾可開心遊玩。

新北大都會公園從辰光橋至中山橋間長度約800公尺，總面積約4公頃的堤防空間，市府規劃全台最大共融且全齡化堤坡特色滑梯樂園，以台灣特色動物意象為主軸，森林派對嘉年華為設計概念，將各種遊戲設施融入堤坡地景，遠觀就像一幅美麗的畫作，透過全民投票命名為「熊猴森樂園」（很好玩之意），樂園內總計有31座溜滑梯及100組的遊具設施，是一座全齡共融的親子遊樂戲場，更是假日孩子的最佳放電場所。

高管處提醒，樂園開放時間經調整後為早上6點到晚上11點，夏季天氣較為炎熱，夜間燈光充足且交通便捷，建議民眾在下午3、4點之後再來玩，提醒帶小朋友的家長，本遊戲場區域廣大，請務必注意小朋友的動向，不要讓小孩離開視線，遊玩前請注意各種設施的使用規定，才能開心遊玩，平安回家。

新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長1小時，樂園改為晚上11點關燈，讓民眾可以開心來公園遊玩。圖／新北市高管處提供
新北大都會公園「熊猴森樂園」從7月25日開放使用，因許多民眾反映希望延長開放時段，新北市高灘地管理處表示，從明日起將延長1小時，樂園改為晚上11點關燈，讓民眾可以開心來公園遊玩。圖／新北市高管處提供

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