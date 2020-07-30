民眾黨後援會長欠義交費市府幫付？ 北市：議員誤會了

今年台北燈節落幕已5個多月，不過台北市議員秦慧珠踢爆，在台北燈節中擺攤的台灣民眾黨全國後援會總會長、北市府市政顧問謝俊洲竟積欠21萬元的義交協勤費，北市府得知議員要開記者會，才火速用公費墊付。對此，北市觀光傳播局長劉奕霆表示，並沒用公費墊付，議員應該誤會了。整件事之所以溝通好幾個月，是因攤商對於義交協勤費用有疑慮。

劉奕霆說，台北燈節過後，這筆21萬的義交協勤費，的確與攤商溝通多時，不過前2天，攤商已經將協勤費交給觀傳局，市府也已轉交給義交單位，事情獲得解決。

秦慧珠踢爆，今年2月8日至16日的台北燈節，市府顧問謝俊洲在活動中擺攤，但卻積欠義交協勤費。甚至議員將為此召開記者會，觀傳局長劉奕霆才火速領錢幫忙「墊付」16萬，剩下的5萬還是交通大隊以公款簽辦支付，議員質疑，正因謝俊洲與柯文哲交情匪淺，才有恃無恐，劉奕霆說，之所以溝通這麼久，是因為攤商對於這筆協勤費用有疑慮。

劉奕霆說，之所以發生這樣的誤會，是因當時燈節設攤時比較緊急，並沒有在會議上記綠，現在市長也已經指示要檢討改進。至於是否有公款墊付？劉說，因當初攤商對義交協勤費的費用有疑慮，攤商認為市府將其他燈區路口的義交協勤費，也灌到攤商這一區，不合理。所以才會透過交大與義交溝通，但該付的錢就該付給義交單位，最後已經獲得解決。