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米克斯長出大如籃球的腫瘤　她好心帶回看診切除並認養

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台灣動物保護行政監督聯盟與動保處合作舉辦「永不放棄的愛」攝影展，希望透過攝影作品，希望增加社會大眾對老殘疾毛寶貝的關注度。記者江婉儀／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟與動保處合作舉辦「永不放棄的愛」攝影展，希望透過攝影作品，希望增加社會大眾對老殘疾毛寶貝的關注度。記者江婉儀／攝影

在五股動物之家待了5、6年的米克斯妞妞，因為身上的腫瘤大如籃球，讓認養的機率大幅降低，志工王愛中把妞妞帶去看診、切除腫瘤，最後認養帶回與家中8隻貓相處度過晚年，王愛中表示，希望有更多人投入志工行列，讓老殘疾犬有更多機會露出，增加被領養的機會。

王愛中表示，她已在動物之家擔任志工已經3年，起初到五股收容所在專收老殘疾犬、不對外開放的區域看到妞妞，在妞妞身上有顆如籃球大小的腫瘤，帶給她視覺上的衝擊，從2年前開始在個人FB開始紀錄妞妞的生活，包含洗澡、散步、用網子或是絲巾包住腫瘤，讓妞妞可以減輕負擔出去散步，希望多些露出的機會，讓妞妞早日有個溫暖的家庭。

但腫瘤日漸影響妞妞的呼吸跟行動，王愛中心一橫，透過待養制度先把妞妞帶回家照顧，尋求所外獸醫的治療將身上的腫瘤切除，重獲新生的妞妞也露出燦爛的笑容，王愛中說，妞妞身體非常不舒服，非常害怕一直發抖，但在看診、準備手術時都非常乖巧，甚至連拆線都不需要打麻醉，完全「任人處置」。

看見妞妞日漸好轉，王愛中尋求中途之家協助，想幫妞妞找到一個好家庭照顧牠，沒想到妞妞連續2次趁機偷溜，差點找不回來，王愛中後來把妞妞帶回家收編，現在已經13歲的妞妞與家中8隻貓一起生活，有個溫暖的窩可以安度天年。

王愛中笑說，妞妞完全不理貓，甚至還會被欺負、踩過去，只要自己待在妞妞旁邊，妞妞的眼中只有她的存在。如果到動物之家當志工，妞妞也會安靜地待在她身邊，完全不吵鬧非常乖巧。

王愛中表示，妞妞原先疑似被原主人拋棄，在收容所住了5、6年，如果沒有志工照顧，就會一直待在收容所內不見天日，平均每個收容所都有200多隻狗，希望能有更多人投入志工的行列，多給毛孩曝光的機會，如果想要認養毛孩，也要先評估自己的能力是否能負荷，不要給了機會又讓牠失望。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，此次與動保處合作舉辦「永不放棄的愛」攝影展，展出由新北市動物之家認養的6位飼主與老殘疾毛寶貝的寫真照片，透過攝影作品，希望增加社會大眾對老殘疾毛寶貝的關注度。

新北市動保處表示，截至今年7月1日統計，目前全市動物之家總計有45隻老病殘犬，平均年齡7歲以上，比起幼犬、年輕成犬送養非常困難，高齡犬的心智發育成熟，已節育且已接種疫苗，已有社會化訓練，期盼透過領養給予他們照顧與陪伴，給予一個溫暖的家。

王愛中用網子或是絲巾，把妞妞的腫瘤綁住減輕走路時的負擔。圖／王愛中提供
王愛中用網子或是絲巾，把妞妞的腫瘤綁住減輕走路時的負擔。圖／王愛中提供
王愛中到五股動物之家擔任志工，與妞妞合照在個人FB貼文，希望增加妞妞被認養的機會。圖／王愛中提供
王愛中到五股動物之家擔任志工，與妞妞合照在個人FB貼文，希望增加妞妞被認養的機會。圖／王愛中提供
志工王愛中（左）抱著妞妞合影。記者江婉儀／攝影
志工王愛中（左）抱著妞妞合影。記者江婉儀／攝影
妞妞的腫瘤順利切除。圖／王愛中提供
妞妞的腫瘤順利切除。圖／王愛中提供

腫瘤 動物之家

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