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不只防疫超前部署 新北市衛教宣導奪6都冠軍

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北衛生局聯合教育局及文化局，以食安故事箱的方式，宣導惜食食安觀念。圖／新北市衛生局提供
新北衛生局聯合教育局及文化局，以食安故事箱的方式，宣導惜食食安觀念。圖／新北市衛生局提供

新北市府防疫期間不斷超前部署，獲得各縣市效仿，如今新北市衛生局又拿下衛福部「108年度衛生教育業務宣導」全國第一組（6都）第一名，列為優等獎殊榮，市長侯友宜也勉勵衛生局同仁，新北有不少率全國之先的政策，透過多元化、創新的宣導，吸引市民主動參與，「但榮譽也是壓力，仍要再接再厲，繼續為400萬市民的健康把關。」

衛生局長陳潤秋指出，新北市以公共衛生三段五級的預防概念為架構，訂定健康公共政策，整合內外部資源，結合產、官、學及社區組織團體，共同推動健康促進活動，針對特定的健康議題及不同的族群，設計活潑的互動式健康宣導，提升個人、家庭和社區的健康品質。

在推廣病人自主權法與預立醫療決定方面，除開辦教育訓練工作坊，串聯中央、民間單位及與醫療院所，也運用健康小學堂競賽、YouTube、設攤宣導、捷運燈箱、鄰里宣導等多元方式，將「預立醫療自主」及「病人自主權利法」等議題融入於日常生活。

陳潤秋表示，新北市近年對於食品安全衛生採溯源管理，由農場到餐桌的理念，主動發覺潛害的危害，以食安五環改革計畫，整合跨局處資源，落實自主管理，並訂定「新北市食品安全衛生管理自治條例」，強制揭露負責人及管理衛生人員資訊及登錄食材來源於衛生局平台等，供民眾檢視，另透過20種創意教材、13種文宣及Youtube影片等多元方式推廣，辦理百場以上宣導。

陳潤秋強調，新北市從全國脫穎而出，獲得六都第一殊榮，是對同仁的肯定也是對未來施政的壓力。將持續傳遞預防保健概念，實行各項良好的衛生政策，提供合宜的健康服務，營造支持性的健康環境，打造新北健康之都。

新北衛生局去年透過親子餐廳輔導查核計畫，促進消費者權益及國民健康。圖／新北市衛生局提供
新北衛生局去年透過親子餐廳輔導查核計畫，促進消費者權益及國民健康。圖／新北市衛生局提供

衛生局 病人自主權

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