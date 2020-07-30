建啤開發案恐喊卡？北市否認：唯一爭議點僅古蹟保存

台北市政府4年前原本與台灣菸酒公司，共同宣布要將建國啤酒廠開發成為「啤酒文化園區」，但行政程序走到最後簽約階段，北市府遭質疑毀約、開發案恐喊卡？北市發言人陳智菡今天表示，沒有毀約問題，現在唯一還在協調的點，就是文資保存經費錢由誰出？由誰營運？各界還在協調。

建國啤酒廠為台灣第一座啤酒廠，也是百年歷史的活古蹟，柯市府原本允諾台酒回饋的文資建物給台酒經營，文化局卻要求須公開招標；甚至台北科技大學也向北市府爭取過半園區變校地，現在台酒回饋北市府的4成土地，柯市府屬意撥給北科大使用，此舉還驚動行政院派人協調，文資界憂文資保存恐生變。

陳智菡說，對北市府來說，北科大是重要學校，希望將百年學校留在台北市，整個開發案並沒有喊卡，未來台酒回饋給北市府的40%土地，北市府會無償提供給北科大使用，並沒有回到原點，大家都還在協調。

陳智菡表示，未來建國啤酒廠的土地要變更使用，台酒須回饋40%土地給北市府，北市府可以決定土地怎麼使用，北市府已經決定要將這40%土地給北科大，與台酒未來的使用無關，目前唯一的爭議點，就是區域內的活古蹟要保存，錢從哪裡出？誰來保存？這是目前的爭議點。

對於行政院昨天由政務委員吳澤成召開協調會議，會議中，傳出台酒主張有文資優先經營權，台北市文化局堅持公開招標，吳要求北市再回去協調，對此，陳智菡說，會議無不歡而散，這個溝通都持續進行中，北市府副市長彭振聲與行政院、台酒方面也都持續溝通。