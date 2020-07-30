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新北市8月起贈育兒寶貝袋 協助評估新生兒是否發展遲緩

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）宣布8月起致贈新生兒「育兒寶貝袋」。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右一）宣布8月起致贈新生兒「育兒寶貝袋」。記者施鴻基／攝影

新北市政府今天宣布，8月1日起為新生兒辦設籍或出生登記，可獲贈育兒寶貝袋，希望協助家長評估孩子發育是否正常，以免幼兒發展遲緩卻錯過黃金治療期。

市府運用「無名氏」每年2千萬元捐款，今年訂製2萬5千份的「育兒寶貝袋」贈送給新生兒家長，其中有8種工具評估感官、語言、動作、情緒和認知5大面向，也有兒童發展歷程表可對照，觀察孩子發展是否合乎標準。

社會局3年前曾致贈保母與社福機構2700份「幼兒保貝袋」，協助檢測孩子發展；今年「育兒寶貝袋」則擴大發放給新生兒家長。有家長到場說明對孩子出生前後的憂心。

「加油，再生！」市長侯友宜表示，台灣出生率全球倒數第3，僅高於澳門和新加坡，市府推出公共托育、好孕專車、到宅育兒指導等友善政策鼓勵生育。也希望父母從幼兒出生後，藉各項檢測工具，評估成長過程是否有異常，一旦有問題，在黃金關鍵期及早尋求醫療協助。

侯友宜表示，目前新北市每年幼兒篩檢率約92%，其中有1.08%異常。以前鄉下老一輩都說「大隻雞晚啼」，導致部分幼兒發展遲緩，卻錯過黃金治療期；現代醫學觀念和育兒專家則提倡「3歲定終身」，不可不慎重。

社會局長張錦麗表示，截至去年，新北市0到6歲兒童數有22萬671人，去篩檢20萬2369人，篩檢率91.7%, 其中篩檢異常的兒童有2174人，但依然有孩子未受篩檢，希望可透過「育兒寶」彌補，協助更多發展遲緩幼兒接受治療。

新北市長侯友宜（右四）宣布8月起致贈新生兒「育兒寶貝袋」。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右四）宣布8月起致贈新生兒「育兒寶貝袋」。記者施鴻基／攝影
家長說明對幼兒出生前後的憂心。記者施鴻基／攝影
家長說明對幼兒出生前後的憂心。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜鼓勵市民生育之餘，也希望家長注意孩子的發展狀況。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜鼓勵市民生育之餘，也希望家長注意孩子的發展狀況。記者施鴻基／攝影
恩主公醫院兒童發展早療中心主任林宏琪說明評估教具的意義及使用方法。記者施鴻基／攝影
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新生兒 侯友宜

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