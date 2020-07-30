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新北市8月起贈育兒寶貝袋 協助評估新生兒是否發展遲緩
新北市政府今天宣布，8月1日起為新生兒辦設籍或出生登記，可獲贈育兒寶貝袋，希望協助家長評估孩子發育是否正常，以免幼兒發展遲緩卻錯過黃金治療期。
市府運用「無名氏」每年2千萬元捐款，今年訂製2萬5千份的「育兒寶貝袋」贈送給新生兒家長，其中有8種工具評估感官、語言、動作、情緒和認知5大面向，也有兒童發展歷程表可對照，觀察孩子發展是否合乎標準。
社會局3年前曾致贈保母與社福機構2700份「幼兒保貝袋」，協助檢測孩子發展；今年「育兒寶貝袋」則擴大發放給新生兒家長。有家長到場說明對孩子出生前後的憂心。
「加油，再生！」市長侯友宜表示，台灣出生率全球倒數第3，僅高於澳門和新加坡，市府推出公共托育、好孕專車、到宅育兒指導等友善政策鼓勵生育。也希望父母從幼兒出生後，藉各項檢測工具，評估成長過程是否有異常，一旦有問題，在黃金關鍵期及早尋求醫療協助。
侯友宜表示，目前新北市每年幼兒篩檢率約92%，其中有1.08%異常。以前鄉下老一輩都說「大隻雞晚啼」，導致部分幼兒發展遲緩，卻錯過黃金治療期；現代醫學觀念和育兒專家則提倡「3歲定終身」，不可不慎重。
社會局長張錦麗表示，截至去年，新北市0到6歲兒童數有22萬671人，去篩檢20萬2369人，篩檢率91.7%, 其中篩檢異常的兒童有2174人，但依然有孩子未受篩檢，希望可透過「育兒寶」彌補，協助更多發展遲緩幼兒接受治療。
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