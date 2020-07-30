新北市8月起贈育兒寶貝袋 協助評估新生兒是否發展遲緩

新北市政府今天宣布，8月1日起為新生兒辦設籍或出生登記，可獲贈育兒寶貝袋，希望協助家長評估孩子發育是否正常，以免幼兒發展遲緩卻錯過黃金治療期。

市府運用「無名氏」每年2千萬元捐款，今年訂製2萬5千份的「育兒寶貝袋」贈送給新生兒家長，其中有8種工具評估感官、語言、動作、情緒和認知5大面向，也有兒童發展歷程表可對照，觀察孩子發展是否合乎標準。

社會局3年前曾致贈保母與社福機構2700份「幼兒保貝袋」，協助檢測孩子發展；今年「育兒寶貝袋」則擴大發放給新生兒家長。有家長到場說明對孩子出生前後的憂心。

「加油，再生！」市長侯友宜表示，台灣出生率全球倒數第3，僅高於澳門和新加坡，市府推出公共托育、好孕專車、到宅育兒指導等友善政策鼓勵生育。也希望父母從幼兒出生後，藉各項檢測工具，評估成長過程是否有異常，一旦有問題，在黃金關鍵期及早尋求醫療協助。

侯友宜表示，目前新北市每年幼兒篩檢率約92%，其中有1.08%異常。以前鄉下老一輩都說「大隻雞晚啼」，導致部分幼兒發展遲緩，卻錯過黃金治療期；現代醫學觀念和育兒專家則提倡「3歲定終身」，不可不慎重。