台北今年熱到爆 長興淨水場太陽光電成長22%
台北今年有夠熱，台北位處盆地又有都會區熱島效應，臺台北自來水事業處表示，在這一波熱浪裡，位於101大樓附近的長興淨水場太陽光電系統，109年6月份總發電量為25.6萬度（度：kWh），較去年6月份總發電量21萬度，足足成長了22%。
北水處說，長興淨水場位於市中心的大安區，原為露天淨水池，在107年1月完成池頂加蓋後，因應臺北市政府和經濟部全力推動太陽光電政策，將屋頂租給民間業者鋪設太陽能板，而北水處每年收取回饋金210萬元，預計全年發電量達213萬度，成為全台首座淨水場全面池頂加蓋種電的合作案。
北水處說，108年5月下旬運轉後，經統計108年6月1日至109年5月31日實際總發電量為222.8萬度，較預期高出4.6%，減碳量達1,134公噸。
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