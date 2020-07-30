卯澳灣13枚未爆彈 軍方估用1.3噸炸藥引爆

新北市貢寮區卯澳灣海中21日發現13枚未爆彈，軍方今天上午將現地爆破，估計須使用1300餘公斤炸藥量，並透過無線遙控器在600公尺外一次引爆。

新北市貢寮區長鍾耀磊和軍方等相關單位人員，上午6時許就到卯澳灣的利洋宮參拜，祈求爆破作業順利完成和人員平安。海軍水下作業大隊人員一早也搭乘船艇出發作業，先將定位浮球載回岸上置放，新北市消防局則出動各式消防車輛和救護車到場戒備。

相關單位指出，21日發現未爆彈地點約距福連國小100公尺處海域，深度介於10公尺到13公尺間，統計共有13枚未爆彈，在未爆彈尚未清除前先劃定警戒海域，並協調漁會等單位，協助通知民眾和漁民避開附近海域，以免發生危險。

據相關單位瞭解，13枚未爆彈每顆重約230磅，經縝密計算後，估計須使用1300餘公斤炸藥量，並將鏈式藥包、雷管、導爆索、接收器等安裝完畢後，透過無線遙控引爆器在距離未爆彈600公尺外，一次引爆13枚未爆彈。

相關單位表示，卯澳灣附近上午9時許雖下起大雨，但雨勢很快趨緩，現場雖仍有細雨，由於天候狀況尚可仍持續作業中，預計上午10時連結起爆裝置，待再度確認所有前置作業後再進行爆破程序。

相關單位指出，警方會在引爆前20至30分鐘在卯澳灣周邊實施交通管制，禁止人車進出，確認完成引爆後即解除交通管制。