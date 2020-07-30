朱銘美術館8月周末夜免費入館 4處景點璀璨光影盛宴

新北市金山朱銘美術館自8月1日起至31日，每周六晚間「夏夜開館」免費入館，並和新北市政府農業局攜手，在金山3處景點打造「光，和__作用」藝術展演，連同朱銘美術館，每周六夜晚有繽紛璀璨的光影盛宴，邀請民眾一起從山邊玩到海邊。

今年夏夜開館與往年不同，美術館將整個金山區化為藝術園區，以藝術結合金山的自然人文環境，串聯山海及在地社區，活動地點包括朱銘美術館、中角灣國際衝浪基地、磺港漁港的魚路古道起點，及鄰近金山老街的櫻花公園。20位藝術家，展出多件作品與裝置藝術，並搭配絢爛光雕投影，從白天到夜晚，藝術品和光影交互作用，很有聲光效果。

朱銘美術館8月起每周六晚間6點後免費入館，除7檔當期展覽，每周六晚間舉辦油水投影和手碟的演出，太極匯也有「夜宴─晶瑩展」沉浸式光影饗宴讓遊客體驗。

中角灣的「浮光」展區，邀請到藝術家羅景中、齊簡、黃耀陞、江蕎勤、賀孝華、高迪華、藍應中及徐志銘等人，打造7件裝置藝術作品及沉浸式光雕體驗，8月8日舉行「浮光之夜」，由「並蹦俱樂部」團隊來舉辦一場充滿台灣味的浮光雞尾酒派對。

櫻花公園展出藝術家朱銘人間系列運動主題作品，每周六夜晚搭配以「花韻」題目發想的光雕投影，舞動出閃爍耀眼的視覺效果。

魚路古道起點展出藝術家簡俊成創作的幸福時光，高掛空中的「白鷺鷥」銜來發光的幸福滿福包，夜間古道還有海洋意象光影，形塑出另一種風景。

為方便民眾參與， 8月每周六上午11點到晚上9點半，免費接駁車從朱銘美術館發車，停靠金山區藝文暨老人活動中心大樓、櫻花公園、魚路古道起點及中角灣國際衝浪基地。辰社旅行社提供免費敞篷雙層觀光巴士「金包里號」，在周六晚間一起載運遊客暢遊藝術季，飽覽金山各處山海藝術美景。