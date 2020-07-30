小野柳三不管水樂園 國產署出面：占用騰空但輔導合法

新北市萬里區「小野柳」沙灘屬未登錄國有地，有業者占地收費變水上樂園，當地如同「三不管」地帶，經本報報導後，國產署、北觀處及市府等相關單位昨天共同會勘。國產署表示，因為業者長期清除海洋廢棄物，會協助輔導合法化，研議採海岸土地放租方式，但目前搭設篷架屬占用，在合法前必須先騰空。

對於此沙灘出現的管理問題，新北市長侯友宜說，「只要在新北市，就是新北的事，所以，我們會和北觀一起來處理」。

國產署北區分署副分署長邱傑勤表示，現場勘查業者目前搭設在沙灘上的篷架平時並沒有移走，因此認為是占用，在沒有合法前必須騰空移走，因業者長期清除海廢整理沙灘，會協助輔導合法化，研議採海岸土地放租方式進行。

新北市觀光旅遊局長張其強指出，經各單位共同現勘，現場部分為國產署土地，其餘為未登錄土地，因業者希望繼續經營，國產署可能會要求業者，必須要有承租契約，釐清雙方權利義務，北觀處將在下月邀集國產署及市府相關局處辦理聯合稽查，市府會輔導業者合法營業。

經查驗，確認現場救生員配有受訓合格證，也依水域遊憩管理規則已對遊客投保保險，業者亦領有水域遊憩設施營業登記。

這處無人管理沙灘假日戲水民眾多，現場有業者搭設蓬架放水上摩托車、香蕉船、SUP立槳、鋼鐵人等收費營業。交通部北觀處表示，依「水域遊憩活動管理辦法」，該水域並未禁止或限制水域活動，遊客得從事各項水域遊憩活動。

林姓業者說，以前這裡長期海漂垃圾推積，雜草叢生，他們清除垃圾維護後才變成今日模樣，逢假日他們自己都來玩水，維護清潔及水域安全，篷架隨時可拆非占用、也有安全救生教練；收費的問題，有申請公司並納稅。他們想讓沙灘安全也有人維護，想承租卻不知找誰，如有辦法合法化，他們非常樂意，希望合法化維水域安全。