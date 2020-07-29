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西門捷運廣場禁菸 8月1日起開罰

聯合報 / 記者林麗玉／台北報導
北市西門捷運廣場7月設禁菸區，8月起取締。圖／聯合報系資料照片
北市西門捷運廣場7月設禁菸區，8月起取締。圖／聯合報系資料照片

台北市萬華區西門捷運廣場7月1日起已畫設為禁菸區，經一個月勸導期後，環保局將於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依「菸害防制法」處2000元至1萬元不等罰鍰；另外，亂丟菸蒂依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，西門捷運廣場自7月1日公告為禁菸區已近1個月，統計7月1日至7月28日，一共勸導違規吸菸行為531件、告發亂丟菸蒂456件。

在地西門里長葉敏惠表示，儘管里民對禁菸開罰有不同聲音，但整體來說，加強取締違規吸菸，才能減少亂丟菸蒂，對環境較好。葉說，因西門捷運廣場位於捷運出口，常有民眾一走出捷運站就先抽一根菸；還有的要去搭捷運前也在廣場抽一根菸再走，過去清水溝時，曾一口氣清出了200多根菸蒂，對環境影響相當大。

環保局表示，自7月1日起，環保局已於平日及假日各派2組人力，在廣場進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護，禁菸範圍內則設有禁菸告示牌10處、地面禁菸圖11處、禁菸海報4處，且在成都路兩側設置路燈旗加強宣導，提醒民眾已進入禁菸區。

另外，為提升商圈整體環境，同步宣導騎樓店面業者，負起清除菸蒂、垃圾之責。

禁菸 捷運

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