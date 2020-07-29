卯澳灣未爆彈今引爆 防震交管

新北貢寮潛水熱門地點卯澳灣，日前有潛水客在海底看到未爆彈，軍方下水勘查，發現數量高達13顆，最快今天上午就地引爆。漁業署也發出「卯澳灣未爆彈移除作業」航船布告，提醒漁民和漁船勿靠近作業水域半徑1000公尺。貢寮區公所也提醒福連里住戶加強防震，玻璃窗貼膠條或拆下。

根據漁業署的航船布告，從29日零點起到31日下午5點，請漁民和漁船勿靠近作業水域半徑1000公尺，維護航行安全。海底引爆作業地點在卯澳灣中央海域。預定今天上午6時起開始作業，但何時引爆要視天氣狀況及潮汐、海流才能決定。

卯澳灣海底13顆未爆彈。記者游明煌／翻攝

貢竂區公所昨天通知福連里居民，為避免震波影響，請住戶巡視周圍易碎物品、廣告招牌、看板是否穩固，如有鏽蝕或不穩，要加以固定或拆；家戶若有玻璃窗應用膠條固定保護，或在今天上午6時前先拆下，牆壁吊掛的易掉落物也先取下。

區公所並提醒住戶，如果家有耐震力不足，可在今天上午7點半前疏散到卯澳市民活動中心避難。福連里卯澳岸際出入口今天上午6時開始管制，民眾與遊客請勿於岸際道路逗留。

瑞芳警分局表示，台二線會在引爆前5分管制，軍方完成引爆報後即解除交管，自上午6點半福連國小周邊卯澳灣人車只出不進，引爆前5分，台二線台亞加油站，馬崗街口兩端禁止進入，管制對象為遊客人車，當地居民經辨識後可進出卯澳灣，但軍方要接引爆鏈前，管制任何人車進入卯澳灣。