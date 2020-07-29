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侯友宜爭北捷董事席次 柯文哲：無法私相授受
對於新北市長侯友宜認為新北在北捷董事會席次太少，台北市長柯文哲昨天說，北市府是持有北捷股分，董事會席次也是依照股分多少來分配，這是公司治理問題，若私相授受將席次送給新北，「幹這種事不就被議員打爆？」新北交通局回應，現正評估拿回、認購交通部持有的股權，由地方管理捷運，所以「台北市想多了」。
對於柯文哲稱要新北去跟北捷買股分來增加董事會席次，新北市長侯友宜昨回應，其實這也是新北評估當中的一項。
台北捷運公司成立於1994年，共有15董事席次，當初依投資比率分配董事席次，台北市政府投資占70％有11席次，當時省政府投資17％有2席、台北縣投資8％有1席，其餘則是民股，精省後，省府股權由交通部接收。
柯文哲表示，他身為台北市長，不能說要將台北市的股分送給新北，這是公司治理問題，還是要依照法令處理，若新北要增加北捷公司的董事席次，就是要處理股分問題，新北要去跟北捷公司講，要買多少股分。
新北交通局長鍾鳴時表示，沒想過私相授受問題，也沒想過台北市會賣股分給新北市，因此現正評估拿回、認購交通部所持有的股權，回歸大眾捷運法，由地方管理捷運。
鍾鳴時表示，檢視大台北捷運系統，不管從里程長度、車站數及乘客數等，新北與台北在北捷的股權分配實在差太多，新北只是要求取得合理股權並依照股權選舉董事、派遣監察人，未來在土地開發、公司經營管理、班次派遣等項目，新北商議聲量能大一點就好。
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