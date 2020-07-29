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深坑、中和定點收垃圾 2路線試辦

聯合報 / 記者王敏旭／新北報導
新北環保局陸續在中和區及深坑區各評估1條適合路線及點位，試辦定點收運垃圾，避免民眾趕倒垃圾發生意外。圖／新北環保局提供
新北環保局陸續在中和區及深坑區各評估1條適合路線及點位，試辦定點收運垃圾，避免民眾趕倒垃圾發生意外。圖／新北環保局提供

新北市垃圾收運方式採循線收運為主，不過常有民眾反映，垃圾車車速過快，追車倒垃圾不及導致跌倒受傷等狀況，新北市環保局近期在中和區及深坑區各評估1條適合路線及點位，試辦定點收運，避免發生意外。

環保局指出，定點收運垃圾的地點選擇，必須要有良好的道路環境，如果是在路幅較狹窄的巷弄，垃圾車停靠會影響交通就比較不可行，另外還需考量在地民眾方便性，例如高齡者較多的區域，設點的距離就不宜太遠。目前定點收運，深坑地區已於7月27日試行，中和地區則從8月1日起試行，平均每個點停等時間約3到5分鐘。

深坑的定點收運垃圾車，傍晚6點開始行經北深路二段、一段、三段，每個地點停等時間不同，像是北深路二段115號就停等5分鐘，松柏街43巷鄰近松柏社區停等時間更長達8分鐘。中和也將在莒光路、民享街有8個停靠點。

中和冠穗里長鄭經美說，曾有3名里民為了倒垃圾跌倒，其中1人的下巴還縫了20餘針，因此試辦定點收運，雖有人反映收運點距離可能太遠，但為了安全還會加強宣導。

環保局說，部分地點停等時間較短就是循線收運，等待時間超過3分鐘的就是定點收運，目前一條路線會併行2種方式，讓民眾逐漸習慣清運模式，未來還會視情況調整。

環保局表示，新北還有61處開放場地或垃圾車可停留30分鐘以上的定點收運，另也有140處機動定點收運分別落在新北清運的300多條路線中，各站點位置及時間均可在「新北樂圾車」網站查詢。

垃圾車 深坑

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