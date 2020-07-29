汐止老舊社區難停車惹怨 畫機車格改善

新北市汐止區汐萬路一段近高速公路涵洞處，有一處老舊集合式住宅，因為鄰近道路不寬且車輛很多，民眾因為沒有合法的停車空間，經常因為停車而被開紅單，今(29)日上午新北市議員廖先翔會勘，要畫機車格來改善。

市議員廖先翔表示，該處住宅為汐萬路一段，沒有空間進行停車，鄰近的新江北路較為寬廣，為雙向雙線通行，經交通局人員現場量測，單側道路寬度為6米，斜向的機車格約為1.6米，所以若是施作機車格後，單側道路仍有4.4米，高於規定的車道寬度3.5米，所以將在此處施作機車格，供住戶使用。

江北里長謝祚敏表示，沒有停車空間的問題，困擾的住戶很長一段時間，附近又是交通要道，進出車輛繁多，若是在不阻礙交通通行的情況下，可以施作機車格，將可解決住戶停車的困擾。

會勘後決議在新江北路近汐萬路一段附近畫設機車格，約可畫設20幾個機車格，機車格的施作上會保留巷弄出入口及店家門口，且會將對向的黃線改為紅線，以確保道路使用上的安全，雖然機車格距離住宅有稍許距離，但是相信可以緩解汐萬路一段住戶的停車需求。