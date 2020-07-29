萬里銀髮行動車上路 接送阿公阿嬤好便利

位在萬里區山區的崁腳里，每次辦理長輩的聚會活動都仰賴里長郭清標開車來回接送，在新北市政府愛心大平台的媒合下，國際同濟會捐贈的銀髮行動車到萬里區服務長輩，馬力大又舒適的生力軍出勤接送長輩，讓長輩外出聚會更易。

崁腳里長郭清標說，銀髮共餐最擔心沒有長輩來吃飯，加上崁腳里幅員廣大，長輩很多都沒有交通工具，因此過去都是自己出車一趟一趟接送，大約要載十多個人，分三趟車來接，現在有了銀髮行動車，減輕自己接送長輩的壓力，也有更多時間可以將共餐猜色升級更豐盛。

萬里區長粘雪琴表示，崁腳里的活動，除了忙事前的準備工作，再來就是長輩的接送，沒有銀髮行動車協助之前，里長都必須要分三趟去載行動不便或是沒有交通工具的老人家，現在不但分擔里長的接送次數，平日裡公所關懷獨老送物資到山區，有了這一台銀髮行動車，馬力大上山下海都沒問題。

市府鼓勵長輩多多戶外休閒活動，對於城區的老人家來說，可能家門前就有公車站，到哪都方便，但是對於偏鄉地區沒有交通工具又不良於行的長輩來說卻是相當不容易，好在在愛心大平台的媒合中，國際同濟會捐贈的銀髮行動車能夠來到萬里區服務長輩，如此一來減輕了里長接送工作，也讓長輩外出聚會變得容易許多。