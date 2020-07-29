新北推希望市集助農民 登山或搭輕軌都可買菜

新北市政府農業局針對市民對農產消費的需求推出「新北希望市集」，初步在輕軌站及觀音山硬漢嶺等地共設19處市集，讓民眾不論是登山健行或搭輕軌捷運都能隨手輕鬆買菜。

農業局指出，新北人口數是全國最多，特色農產品也非常多元，在秉持「先創通路、再開農路」精神，市府現正推動「新北希望市集」，希望讓農友能在新北各地推廣自產優質農產，避免中間剝削，逐步建立「新北希望市集」品牌。

農業局表示，希望透過「主題式拓點」及「異業結盟」方式，讓市集跳脫原有框架，營造「新鮮農產、智慧友善、多元活力」等新品牌定位。

目前已拓有19處市集據點，不止在觀音山硬漢嶺上設有農夫市集，就連淡海輕軌紅樹林站也設置無現金多元支付智慧型販賣機，販售小農有機蔬菜及各式農特產，打造新型態市集營運模式。

農業局長李玟表示，為協助在地小農拓展農產銷售通路，將原有假日農夫市集整合為新北希望市集，除協助經營場域改善，更辦理市集特色營造，讓民眾登山健行或搭輕軌捷運時也都能輕鬆買菜，以實際行動支持新北在地小農。