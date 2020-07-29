淡水農村攜手公民電廠 啟動太陽能智慧綠能

淡水社區大學、淡水忠寮農村再生社區成員，從去年開始依照「電業法」，成立新北市智慧綠能社區合作社，並設置「公民電廠」，在淡水鄧公國小成立第一處案場開始發電，淡水忠寮社區還有4處設置在社區民宅的屋頂，月底就可以啟動發電。

淡水忠寮社區理事長李鎮榮說，忠寮社區不只是種植有機無毒農業，在地居民出產農特色產品，更轉型成智慧綠能社區，並在家戶頂樓配置太陽能板，未來也會朝向風電、水力發電來發展，達到環境改善目標，而新北市智慧綠能社區合作社理事主席 許慧明表示，這次忠寮社區有四座太陽能發電，每一座都可以發電16千瓦四座加起來有67千瓦的裝置容量，平均每個月可以發電六千度電。

新北市農業局主祕施得仰表示，忠寮社區是新北市的優質農村再生社區，再生能源也是農村再生的一環，更感謝各單位的努力

台電北區營業處副處長林志廉也表示，樂見再生能源的發展，也會配合各設建置的促成。智綠合作社現正於社址所在的淡水區內打造四座位於民宅屋頂之太陽光電發電系統，取名為新北綠能二至五號，位於淡水知名的滬尾休閒農業區劃定範圍內，這也是農委會在新北市唯一指定的休閒農業區，發展潛力無限。未來，智綠合作社也會積極參與協助該區發展智慧綠能農村計畫。