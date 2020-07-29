快訊

雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

舉家返鄉打拚 平溪王肇經獲市級模範父親

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
平溪區獲市級模範父親王肇經舉家返鄉打拚，區長曾繁盛親自到府祝賀。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區獲市級模範父親王肇經舉家返鄉打拚，區長曾繁盛親自到府祝賀。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區公所將於8月1日舉辦模範父親表揚儀式，獲市級模範父親王肇經，自中年事業有成後，便舉家返鄉開店並力推平溪商圈觀光，兒子一家也留在平溪經營民宿，區長曾繁盛親自到府祝賀，鼓勵平溪子弟能留在故鄉打拼，共同為在地觀光發展出力。

平溪區長曾繁盛表示，父親節前夕，平溪區各里推選總共9位模範父親代表，今年由石底里的王肇經先生獲選市級模範父親，因此特地到府祝賀，看到其家中親人們都留在平溪享祖孫情，相當歡喜和樂，也非常祝福這樣的三代同框。

王肇經年輕時在外打拚成家，然而平溪的老家因為道路拓寬，房屋需要整修，在母親的鼓勵下回到了平溪故鄉發展觀光，開店店名「明通雅舍」選用父親名字作紀念，位在平溪老街末端天燈彩色鳥居的正對面，店門口的鐵軌設計相當吸睛，王肇經曾做過平溪魅力商圈理事長，對地方事務也相當關心，這次他也相當榮幸能在票選中勝出，榮獲市級模範父親。

平溪區市級模範父親王肇經表示，王家包括兒子一家目前都定居平溪，除了將老屋盡可能保留原樣，經營著「紅裡子」礦村民宿外，也帶領遊客在孝子山登山入口前的自家竹筍田，進行挖筍體驗，只要有餘裕便分送給社區共餐回饋家鄉，此次利用市級模範父親表揚的機會，鼓勵鄉親們更多返鄉創業，共同為平溪努力。

平溪

延伸閱讀

平溪偏鄉學子聯合美展 展書法版畫、彈古箏

女友出遊只想住飯店不住民宿 網友：民宿踩雷機率太高

平溪拆違建磚牆倒塌壓傷工人 警通報勞檢處查工安意外

獨／平溪拆違建磚牆倒塌 拆除大隊員受困救出頭破血流

相關新聞

汐止老舊社區難停車惹怨 畫機車格改善

新北市汐止區汐萬路一段近高速公路涵洞處，有一處老舊集合式住宅，因為鄰近道路不寬且車輛很多，民眾因為沒有合法的停車空間，經常因為停車而被開紅單...

萬里銀髮行動車上路 接送阿公阿嬤好便利

位在萬里區山區的崁腳里，每次辦理長輩的聚會活動都仰賴里長郭清標開車來回接送，在新北市政府愛心大平台的媒合下，國際同濟會捐贈的銀髮行動車到萬里區服務長輩...

淡水農村攜手公民電廠 啟動太陽能智慧綠能

淡水社區大學、淡水忠寮農村再生社區成員，從去年開始依照「電業法」，成立新北市智慧綠能社區合作社，並設置「公民電廠」，在淡水鄧公國小成立第一處案場開始發電，淡水忠寮社區還有4處設置在社區民宅的屋頂，月底就可以啟動發電。

舉家返鄉打拚 平溪王肇經獲市級模範父親

平溪區公所將於8月1日舉辦模範父親表揚儀式，獲市級模範父親王肇經，自中年事業有成後，便舉家返鄉開店並力推平溪商圈觀光，兒子一家也留在平溪經營民宿，區長曾繁盛親自到府祝賀...

曾窮到沒飯吃 受助者盼以後幫助他人

「現在是手心向上的需求者；未來是手心向下的給予者」長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但...

柯文哲指北捷股權無法私相授受 新北：想太多

雙北針對台北捷運公司股份持有問題再度交鋒，台北市長柯文哲今指出，他作為台北市長無法私相授受將北市股份送給新北，新北要用買...

新北今年866筆未繼承土地建物 值3億4千萬面臨標售

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，統計被繼承土地有1萬728筆、367.75公頃，還有建物5...

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台北市去年首創雙語正式教師培育機制，鎖定全國上萬名代理教師，今年則再放寬資格，只要可用英語教學、有意願成為正式老師，都可...

西門町勸導違規吸菸531件 8月1日將開罰最高1萬元

台北市萬華區西門捷運廣場今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸...

北市愛叫車APP成效不如預期 市府終止業者合作

台北市交通局去年8月1日推出叫車平台「愛叫車APP」，但成效不彰，讓市長柯文哲忍不住怨「台灣大車隊的55688每月有幾1...

卯澳灣海底13顆未爆彈軍方明就地引爆 福連里住戶防震

潛水客在新北市貢寮區卯澳灣看到未爆彈，軍方下水勘查，發現數量高達13顆，決定明天上午就地引爆。漁業署昨發出「卯澳灣未爆彈...

醒吾高中校門口卡私人用地 地主設路障學生只能貼牆走

新北市林口區醒吾高中校門口位於粉寮路巷弄內，因校門前通道屬於私人用地，校方與地主簽訂契約，每月需付2萬5千元租金才能通行...

熱門新聞

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。