舉家返鄉打拚 平溪王肇經獲市級模範父親

平溪區公所將於8月1日舉辦模範父親表揚儀式，獲市級模範父親王肇經，自中年事業有成後，便舉家返鄉開店並力推平溪商圈觀光，兒子一家也留在平溪經營民宿，區長曾繁盛親自到府祝賀，鼓勵平溪子弟能留在故鄉打拼，共同為在地觀光發展出力。

平溪區長曾繁盛表示，父親節前夕，平溪區各里推選總共9位模範父親代表，今年由石底里的王肇經先生獲選市級模範父親，因此特地到府祝賀，看到其家中親人們都留在平溪享祖孫情，相當歡喜和樂，也非常祝福這樣的三代同框。

王肇經年輕時在外打拚成家，然而平溪的老家因為道路拓寬，房屋需要整修，在母親的鼓勵下回到了平溪故鄉發展觀光，開店店名「明通雅舍」選用父親名字作紀念，位在平溪老街末端天燈彩色鳥居的正對面，店門口的鐵軌設計相當吸睛，王肇經曾做過平溪魅力商圈理事長，對地方事務也相當關心，這次他也相當榮幸能在票選中勝出，榮獲市級模範父親。

平溪區市級模範父親王肇經表示，王家包括兒子一家目前都定居平溪，除了將老屋盡可能保留原樣，經營著「紅裡子」礦村民宿外，也帶領遊客在孝子山登山入口前的自家竹筍田，進行挖筍體驗，只要有餘裕便分送給社區共餐回饋家鄉，此次利用市級模範父親表揚的機會，鼓勵鄉親們更多返鄉創業，共同為平溪努力。