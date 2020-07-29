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曾窮到沒飯吃 受助者盼以後幫助他人

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但家中經濟狀況未見好轉，最後社工介入並媒合資源，今年順利考上大學，盼能翻轉貧窮，未來換她幫助別人。記者王敏旭／攝影
長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但家中經濟狀況未見好轉，最後社工介入並媒合資源，今年順利考上大學，盼能翻轉貧窮，未來換她幫助別人。記者王敏旭／攝影

「現在是手心向上的需求者；未來是手心向下的給予者」長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但家中經濟狀況未見好轉，最後社工介入並媒合資源，今年順利考上大學，盼能翻轉貧窮，未來換她幫助別人。

CoCo的母親1天3份工作，健康卻亮起紅燈，母女倆的經濟狀況出現極大問題，CoCo說，國小時就連吃飯都有困難，但她接收的關心卻沒比別人少，社工給予協助，讓她學費、生活用品店不用擔心，今年考上大學就讀法律系。

新北社會局今舉辦愛心大平台感恩會，感謝453個企業、宗教、團體，新北市長侯友宜說，新北過去有實物銀行，他上任後規劃愛心大平台，過去9年實物銀行媒合19億元，愛心大平台去年成立已媒合9億元，現在做1年等於以前做3年。

侯友宜表示，新北每年編列210億元預算照顧弱勢族群，但永遠是不夠，需仰賴民間更多力量，愛心大平台串連各局處、公所，也讓更多想做愛心卻不知從哪開始的人，提供平台更精準地將愛心送到受贈者手中。

今年遭遇新冠肺炎疫情影響，許多人想捐防疫物資卻無從捐起，新北愛心大平台疫情爆發至今，也媒合1億多元的款項與物資，給第一線醫療、防疫人員，也把部分款項購買庇護工場禮品，贈送給弱勢，讓愛心加倍成善的循環。

新北社會局長張錦麗說，建立平台後還有行政處理，否則無法把捐贈物資、款項發揮到最高效益，對於縣市政府有很大負擔，但新北勇於承擔，使得疫情期間許多防疫物資進到新北，再轉送給有需要單位，像有人捐出雞精給第一線辛苦的警察。

新北社會局今舉辦愛心大平台感恩會，感謝453個企業、宗教、團體。記者王敏旭／攝影
新北社會局今舉辦愛心大平台感恩會，感謝453個企業、宗教、團體。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（左4）說，新北過去有實物銀行，他上任後規劃愛心大平台，過去9年實物銀行媒合19億元，愛心大平台去年成立已媒合9億元，現在做1年等於以前做3年。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（左4）說，新北過去有實物銀行，他上任後規劃愛心大平台，過去9年實物銀行媒合19億元，愛心大平台去年成立已媒合9億元，現在做1年等於以前做3年。記者王敏旭／攝影

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