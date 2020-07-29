希望廣場遍地開花 新北19處希望市集登場

新北市農業局希望市集8月登場，初期在全市有淡水、碧潭等19處市集據點。局長李玟說，市集各有特色，買菜還能品嘗好喝的咖啡。未來台北市希望廣場內的新鮮蔬果也能在新北買到，遍地開花。但初期先在淡水和碧潭試辦。

很多人都知道台北希望廣場以賣蔬果聞名，但卻三張少人知道希望廣場蔬果幾乎都來自新北。農業局把過去的農夫市集及行銷據點整併為希望市集，也要在新北推廣新鮮在地蔬果，價位也不會貴。

希望市集8月8日父親節將先在淡水登場，由咖啡爽及斜槓職人合辦「淡水咖啡節」，買菜後可品嘗咖啡享受悠閒時光。由新北小農、咖啡師及手作職人組成50攤展售市集，有手沖咖啡及咖啡知識體驗和DIY馬賽克拼貼花瓶教學。

為了響應父親節並振興經濟，只要帶爸爸前往消費，不限金額或是使用200元面額振興券就送1杯現沖手沖咖啡或精品咖啡耳掛包，使用500元面額加贈1包彩田米餅。

咖啡達人劉政說，到傳統市集買菜族群年齡偏高，但喝咖啡則以年輕人居多，兩者其實可以交流，相信很多高齡者也會愛上咖啡的風味。