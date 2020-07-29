快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

希望廣場遍地開花 新北19處希望市集登場

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影

新北市農業局希望市集8月登場，初期在全市有淡水、碧潭等19處市集據點。局長李玟說，市集各有特色，買菜還能品嘗好喝的咖啡。未來台北市希望廣場內的新鮮蔬果也能在新北買到，遍地開花。但初期先在淡水和碧潭試辦。

很多人都知道台北希望廣場以賣蔬果聞名，但卻三張少人知道希望廣場蔬果幾乎都來自新北。農業局把過去的農夫市集及行銷據點整併為希望市集，也要在新北推廣新鮮在地蔬果，價位也不會貴。

希望市集8月8日父親節將先在淡水登場，由咖啡爽及斜槓職人合辦「淡水咖啡節」，買菜後可品嘗咖啡享受悠閒時光。由新北小農、咖啡師及手作職人組成50攤展售市集，有手沖咖啡及咖啡知識體驗和DIY馬賽克拼貼花瓶教學。

為了響應父親節並振興經濟，只要帶爸爸前往消費，不限金額或是使用200元面額振興券就送1杯現沖手沖咖啡或精品咖啡耳掛包，使用500元面額加贈1包彩田米餅。

咖啡達人劉政說，到傳統市集買菜族群年齡偏高，但喝咖啡則以年輕人居多，兩者其實可以交流，相信很多高齡者也會愛上咖啡的風味。

希望市集各有特色，如淡水和碧潭定期與咖啡爽及斜槓職人合作，引進咖啡、文創及輕食元素異業結盟；與北觀處輔導觀音山硬漢嶺登山口農夫市集。另外還有石碇國道休息站的快捷市集、三井OUTLET的百貨市集。

新北市希望市集商品眾多，不是只有蔬果。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集商品眾多，不是只有蔬果。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集將和咖啡爽等異業結盟，建立各市集特色。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影
新北市希望市集登場，買蔬果到市內19處據點即可。記者施鴻基／攝影

延伸閱讀

就是要留住客人！新北最大百貨宏匯廣場娛樂面積達25%

侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

和朱立倫選總統或黨主席？侯友宜：大家是好朋友

廢棄車占用道路當回收場 新北警全面拖吊淨化市容

相關新聞

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台北市去年首創雙語正式教師培育機制，鎖定全國上萬名代理教師，今年則再放寬資格，只要可用英語教學、有意願成為正式老師，都可...

卯澳灣海底13顆未爆彈軍方明就地引爆 福連里住戶防震

潛水客在新北市貢寮區卯澳灣看到未爆彈，軍方下水勘查，發現數量高達13顆，決定明天上午就地引爆。漁業署昨發出「卯澳灣未爆彈...

曾窮到沒飯吃 受助者盼以後幫助他人

「現在是手心向上的需求者；未來是手心向下的給予者」長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但...

柯文哲指北捷股權無法私相授受 新北：想太多

雙北針對台北捷運公司股份持有問題再度交鋒，台北市長柯文哲今指出，他作為台北市長無法私相授受將北市股份送給新北，新北要用買...

新北今年866筆未繼承土地建物 值3億4千萬面臨標售

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，統計被繼承土地有1萬728筆、367.75公頃，還有建物5...

西門町勸導違規吸菸531件 8月1日將開罰最高1萬元

台北市萬華區西門捷運廣場今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸...

北市愛叫車APP成效不如預期 市府終止業者合作

台北市交通局去年8月1日推出叫車平台「愛叫車APP」，但成效不彰，讓市長柯文哲忍不住怨「台灣大車隊的55688每月有幾1...

醒吾高中校門口卡私人用地 地主設路障學生只能貼牆走

新北市林口區醒吾高中校門口位於粉寮路巷弄內，因校門前通道屬於私人用地，校方與地主簽訂契約，每月需付2萬5千元租金才能通行...

北市府推三倍券加碼第四部曲 雲端發票換場館門票

配合中央的振興三倍券，台北市政府今天再度宣布第四波加碼，從8月1日起至9月15日推出為期1.5個月的「北市雲端發票換好禮...

侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

雙北合作有嫌隙？新北市長侯友宜接受媒體專訪，再度提及北捷董事會席次，希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲今天表示，...

「圓仔妹」出生爸爸知不知道？北市動物園揭密

動物界有雌性單獨育幼、雄性單獨育幼，也有雙親或家族共同育幼，大貓熊「圓仔妹」出生，則是由媽媽「圓圓」獨力養育，外界也好奇...

境外移入確診病例大增 侯友宜再請中央全面普篩

境外移入病例大增，新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，「不要看到疫情舒緩就放鬆」、「不要歡樂過頭」...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。