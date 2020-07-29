快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北今年866筆未繼承土地建物 值3億4千萬面臨標售

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，統計被繼承土地有1萬728筆、367.75公頃，還有建物558 棟，以今公告現值估算超過147億7500萬元，市府地政局籲請繼承人儘速辦理登記，以免私產逾期遭沒入成為國家財產。

以今年為例，2005年列管的833筆土地、33棟建物將滿15年，總價3億4千多萬，如果再不辦繼承，即時面臨被標售命運。

地政局表示，土地及建物從繼承日起，6個月內應辦理登記，逾期每超過1個月處登記費1倍罰鍰，最高20倍。如果超過1年仍未辦登記，地政所公告3個月並通知後逾期仍未處理，將列冊管理15年；期滿後移請財政部國有財產署公開標售，價款保存10年，無人申領則歸屬國庫。

地政局表示，除了家族不知道有相關的土地、建物可以繼承，多數爭議來自土地共同持分，難以整合協議分配或會同辦理登記，可先由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達協議後再遺產，保障權益。

延伸閱讀

就是要留住客人！新北最大百貨宏匯廣場娛樂面積達25%

新竹湖口公園預定地遭非法棄置垃圾 已清運上千噸廢棄物

侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

印尼男賣土地贈小姨 照片曝光引兩男火速求婚

相關新聞

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台北市去年首創雙語正式教師培育機制，鎖定全國上萬名代理教師，今年則再放寬資格，只要可用英語教學、有意願成為正式老師，都可...

卯澳灣海底13顆未爆彈軍方明就地引爆 福連里住戶防震

潛水客在新北市貢寮區卯澳灣看到未爆彈，軍方下水勘查，發現數量高達13顆，決定明天上午就地引爆。漁業署昨發出「卯澳灣未爆彈...

曾窮到沒飯吃 受助者盼以後幫助他人

「現在是手心向上的需求者；未來是手心向下的給予者」長期接受新北實物銀行、愛心大平台協助的CoCo，從小由母親拉拔長大，但...

柯文哲指北捷股權無法私相授受 新北：想太多

雙北針對台北捷運公司股份持有問題再度交鋒，台北市長柯文哲今指出，他作為台北市長無法私相授受將北市股份送給新北，新北要用買...

新北今年866筆未繼承土地建物 值3億4千萬面臨標售

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，統計被繼承土地有1萬728筆、367.75公頃，還有建物5...

西門町勸導違規吸菸531件 8月1日將開罰最高1萬元

台北市萬華區西門捷運廣場今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸...

北市愛叫車APP成效不如預期 市府終止業者合作

台北市交通局去年8月1日推出叫車平台「愛叫車APP」，但成效不彰，讓市長柯文哲忍不住怨「台灣大車隊的55688每月有幾1...

醒吾高中校門口卡私人用地 地主設路障學生只能貼牆走

新北市林口區醒吾高中校門口位於粉寮路巷弄內，因校門前通道屬於私人用地，校方與地主簽訂契約，每月需付2萬5千元租金才能通行...

北市府推三倍券加碼第四部曲 雲端發票換場館門票

配合中央的振興三倍券，台北市政府今天再度宣布第四波加碼，從8月1日起至9月15日推出為期1.5個月的「北市雲端發票換好禮...

侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

雙北合作有嫌隙？新北市長侯友宜接受媒體專訪，再度提及北捷董事會席次，希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲今天表示，...

「圓仔妹」出生爸爸知不知道？北市動物園揭密

動物界有雌性單獨育幼、雄性單獨育幼，也有雙親或家族共同育幼，大貓熊「圓仔妹」出生，則是由媽媽「圓圓」獨力養育，外界也好奇...

境外移入確診病例大增 侯友宜再請中央全面普篩

境外移入病例大增，新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，「不要看到疫情舒緩就放鬆」、「不要歡樂過頭」...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

手工水餃1顆只要2.2元 「夢想屋」義賣籌錢買交通車

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。