新北今年866筆未繼承土地建物 值3億4千萬面臨標售

新北市今年度逾期未辦繼承登記土地及建物將從8月1日起列冊管理，統計被繼承土地有1萬728筆、367.75公頃，還有建物558 棟，以今公告現值估算超過147億7500萬元，市府地政局籲請繼承人儘速辦理登記，以免私產逾期遭沒入成為國家財產。

以今年為例，2005年列管的833筆土地、33棟建物將滿15年，總價3億4千多萬，如果再不辦繼承，即時面臨被標售命運。

地政局表示，土地及建物從繼承日起，6個月內應辦理登記，逾期每超過1個月處登記費1倍罰鍰，最高20倍。如果超過1年仍未辦登記，地政所公告3個月並通知後逾期仍未處理，將列冊管理15年；期滿後移請財政部國有財產署公開標售，價款保存10年，無人申領則歸屬國庫。

地政局表示，除了家族不知道有相關的土地、建物可以繼承，多數爭議來自土地共同持分，難以整合協議分配或會同辦理登記，可先由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，達協議後再遺產，保障權益。