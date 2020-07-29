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雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市108學年度已有13所國中小推動雙語實驗課程，109學年度持續擴大辦理，將有28所國中小啟動成為雙語實驗課程學校。圖／台北市教育局提供
北市108學年度已有13所國中小推動雙語實驗課程，109學年度持續擴大辦理，將有28所國中小啟動成為雙語實驗課程學校。圖／台北市教育局提供

北市去年首創雙語正式教師培育機制，鎖定全國上萬名代理教師，今年則再放寬資格，只要可用英語教學、有意願成為正式老師，都可來報名應試，並切結在未來一年能取得國小或國中合格教師證書、取得英語流利能力證明文件，就有機會進入教學演示甄選，一年內通過相關審查後，可望在110學年度成為正式教師。

雙語師資難尋覓，台北市教育局上月進行國中、小學教師聯合甄選，招募91名雙語教師，報名人數卻不及開缺數，最後僅錄取23人，佔缺額的四分之一，但雙語學校持續闢設，若要彌補師資缺口，只能改尋代理教師上陣。

為能找到更多雙語師資，北市教育局中等教育科長諶亦聰表示，今年資格較寬，希望吸引更多厲害教師加入，原則上只要有志成為正式教師，可用英文教學都歡迎報名，假設一年代理期間及格，只要在應聘前成為正式教師前取得合格教師證，並通過英語流利證明即可。

諶亦聰也提到，去年透過師資培育，共有8人成為正式雙語教師，今年也首度將科別分細，尤其國小端最缺自然、體育、美術，國中端則是各科都有缺。

教育局表示，只要通過第一階段初試，第二階段教學演示將依教師學科科目專長，進行抽題、試教及評審委員詢答，合格者進入後續培育階段，並依學科領域專長轉介至本市國中、國小擔任代理教師一年，期間須參與增能工作坊上下學期各3至6學分課程，按照指導教授意見及本身授課專長需求，自行參與自主增能至少48小時，及每學期進行教學觀議課3堂，以上成績依比例平均達80分以上者，將參加國中或國小教師公開介聘作業，再經各校教評會依規定審查後，成為本市110學年度正式教師。

教育局表示，109學年度公立國民中小學雙語教師甄選（代理教師專班）將於109年8月6日上午9時至中午12時整於本市萬華區西門國小 (國小組)、市立北安國中(國中組)報名，資格審查通過者將於109年8月15日進行第二階段教學演示甄選，簡章已公告於台北市教育局網站最新消息區。

教育局 北市

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