西門町勸導違規吸菸531件 8/1將開罰最高1萬元

台北市萬華區西門捷運廣場今年7月1日起已劃設為禁菸區，環保局將於8月1日起，針對廣場內違規吸菸行為逕行取締告發，凡違規吸菸者將依「菸害防制法」處2000元至1萬元不等罰鍰；另，亂丟煙蒂則依「廢棄物清理法」處1200元至6000元罰鍰。

西門捷運廣場自7月1日公告為禁菸區已近1個月，環保局持續派員加強宣導、勸導，經統計7月1日至7月28日共計勸導違規吸菸行為531件、告發亂丟煙蒂456件。

環保局表示，7月1日起，環保局於平日及假日均各派2組人力，在廣場進行走動式宣導、勸導工作，並派員加強環境清潔維護，禁菸範圍內則設有禁菸告示牌10處、地面禁菸圖11處、禁菸海報4處，且在成都路兩側設置路燈旗加強宣導，提醒民眾已進入禁菸區。

另為提升商圈整體環境，除派員稽查禁菸範圍內之違規行為外，環保局亦同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾之責，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境。

環保局表示，城市的環境需要市民與政府共同努力，期待民眾均能配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟煙蒂，共同維護並營造更優質的市容環境。