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統籌分配款六都之末 台南建請中央重視區域平衡

中央社 / 台南29日電

近期統籌分配稅款引起討論，台南市政府今天指出，台南市屬城鄉型城市，農業面積較大，淹水面積占全國4成，創稅效果是六都之末，獲配統籌分配稅款205.97億元為六都之末。

台南市政府財政稅務局透過新聞稿表示，台南市農業面積較大，淹水面積占全國4成，創稅效果是六都之末，所需建設經費應高於各直轄市。雖然財政部日前已表明短期不會有財政收支劃分法修法規劃，但仍建請中央重視區域平衡發展，透過計畫型補助及前瞻預算挹注台南市建設財源。

新聞稿表示，依財政部中央普通統籌分配稅款(含營業稅短少補助)分配各地方政府情形，台北市新台幣441.17億元排名第一，其次依序是新北市337.48億元、高雄市318.83億元、台中市280.49億元、桃園市214.27億元，台南市205.97億元為六都之末。

雖透過一般性補助款協助地方政府彌平基本財政收支差短機制，台南市109年度獲配總財源為350.79億元，排名第五，僅高於桃園市。

財政稅務局指出，台南市財政先天條件較差，自籌財源比率偏低，每年都有巨額財政缺口，為改善財政缺口，市府團隊努力堅守財政紀律，落實執行開源節流實施計畫。

在開源方面，這幾年如德高區段徵收、水交社市地重劃、平實營區市地重劃、九份子市地重劃、中國城暨運河星鑽地區區段徵收及南台南站副都心區段徵收等開發區抵費地、抵價地大額標售收入，資源優先運用於重大地方建設支出。雖然優質地方建設帶給市民便利生活品質，卻也免不了房價上漲，但市府併同採取租屋補貼、社會住宅等政策，減輕租屋族負擔。

節流方面，每一分錢花在刀口上。運用各項財務策略，提升債務管理效能下，歲入歲出差短決算數由合併時的67億餘元逐年縮減，自104年度起每年皆有歲入出賸餘，108年度賸餘數49.25億元，可彌補過去年度巨額累計短絀，紓解財政壓力；總體債務從合併前1007億元，下降到今年6月底634億元，財政穩健控制得宜。

區段徵收 債務

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