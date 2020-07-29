北市愛叫車APP成效不如預期 市府終止業者合作

台北市交通局去年8月1日推出叫車平台「愛叫車APP」，但成效不彰，讓市長柯文哲忍不住怨「台灣大車隊的55688每月有幾10萬人叫車，我們一個多月才100多人，乾脆直接加入他們算了」，北市府、平台業者於今年初終止合作，意味政策失敗。

台北市跟業者合作，推出免費計程車媒合平台「愛叫車App」，民眾除了可透過App叫車之外，還能查看附近車輛以及自動預估旅程時間、車資及距離，且不收取任何費用，讓乘客及駕駛安心使用。

不過，台北市交通局表示，「愛叫車App」屬於合作案，由業者開發，北市府協助宣傳，幫助不想加入車隊的計程車駕駛，原預期北市府不用出錢、業者獲品牌提升、計程車駕駛免費使用，算是互惠。

台北市交通局又說，由於效果不如預期，今年初跟業者表達終止合作，並跟業者協調，該APP是否下架、或另作其餘用途。