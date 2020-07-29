台版MeToo運動引迴響 民代盼為受害者點燈

「沒發聲不代表沒發生」運動，近日在臉書等社群受迴響。新北市議員戴瑋珊盼為權勢性侵與性騷擾受害者點一盞燈。台北市議員黃郁芬說，社會對性的禁忌感，容易堵住被害人的嘴。

這項運動源自於新北市府衛生局女職員墜樓事件，標榜「台版＃MeToo」，盼不要再有下個以死揭露真相的女孩。民主進步黨籍新北市議員戴瑋珊、台北市議員黃郁芬及許多民眾響應。

戴瑋珊今天接受中央社記者訪問表示，台灣一直存在權勢性侵案例，且並未受重視。她希望藉響應這項運動，為黑暗中的受害者點一盞燈，讓大家理解社會願意承接其悲傷與痛苦。

戴瑋珊表示，性騷擾和性侵原就難蒐證，加上雙方權力懸殊，被害人不敢求援，或在猶豫間錯失保全證據的黃金時間，讓加害者惡狼更難被揭發。

戴瑋珊說，權勢性侵容易被導向「真小三」或「仙人跳」，使被害人難以辯駁。尤其，部分剛踏入職場的新鮮人，並不容易察覺職場危機，一旦遇上權勢性侵會落入誤認為是愛情的陷阱，受傷害而不自知。

台北市議員黃郁芬在臉書表示，性侵事件並不只是拒不拒絕、逃不逃開、告不告的問題。面對有社會地位優勢的加害者，有家庭的陪伴、有相對廣闊的人脈、有較高的權力地位，被害人想求援都不知道該信任誰、想離開都不知道該躲到哪裡去。

黃郁芬說，「社會對於性的禁忌感太方便了」，加害者往往能運用社會對性的禁忌感，堵住被害人的嘴、扭曲被害人的人生。