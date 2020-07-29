卯澳灣海底13顆未爆彈軍方明就地引爆 福連里住戶防震

潛水客在新北市貢寮區卯澳灣看到未爆彈，軍方下水勘查，發現數量高達13顆，決定明天上午就地引爆。漁業署昨發出「卯澳灣未爆彈移除作業」航船佈告，提醒漁民和漁船勿靠近作業水域半徑1000公尺。貢寮區公所也提醒福連里住戶加強防震，玻璃窗貼膠條或拆下。

漁業署前天發文各地區漁會和縣市政府，並發布航船布告，29日零點起到31日下午5點，請漁民和漁船勿靠近作業水域半徑1000公尺，維護航行安全。

軍方考量天候、海象決定引爆時間，將在明天引爆海底未爆彈，地點是北緯25度01分4.1秒、東經121度59分31.4秒。預定明天上午6時起開始作業，但何時引爆要視明天天氣狀況及潮汐、海流。

貢竂區公所今天通知福連里居民，為避免震波影響，請住戶巡視周圍易碎物品、廣告招牌、看板是否穩固，如有鏽蝕或不穩，要加以固定或拆；家戶若有玻璃窗應用膠條圖定保護，或在明天上午6時前先拆除；家牆壁掛有時鐘或神壇請先圖定及加強防震。

區公所並提醒住戶，如果家有耐震力不足，可在明天上午7點半前疏散到卯澳市民活動中心避難。福連里卯澳岸際出入口明天上午6時開始管制，請住戶配合管制，勿於岸際道路逗留。