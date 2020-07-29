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醒吾高中校門口卡私人用地 地主設路障學生只能貼牆走

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市議員陳明義今邀集地主及校方協調。記者吳亮賢／攝影
新北市議員陳明義今邀集地主及校方協調。記者吳亮賢／攝影

新北市林口區醒吾高中校門口位於粉寮路巷弄內，因校門前通道屬於私人用地，校方與地主簽訂契約，每月需付2萬5千元租金才能通行，但因校方近期財務出現狀況，積欠多月租金，地主便架起路障擋住通道，學生只能緊貼牆邊行走。校方表示，基於用路、消防救護等公共需求，希望地主能先開放，下周五校務會議將討論是否繼續承租。

醒吾高中目前約有600名學生、100名教職員工，進出校門主要仰賴粉寮路一段75巷，但因通道屬私人土地，長年向陳姓地主承租使用，2014年以前，每月租金1萬5000元，2014年後調漲為2萬5千元，每次簽約三年。

但，校方近年財務出現狀況，去年3月起，無法如期付租金，至今已積欠6個月，地主不滿校方置之不理，6月15日起以鐵皮、鐵桶圍起路障，原本約3米寬的道路，僅剩一人寬度可以行走，不然就得繞行至粉寮路上，從醒吾科大校門進入。

市議員陳明義今召集地主、校方及相關單位到場協調，陳姓地主表示，通道幾乎都是校方人員使用，因此收取租金開放通行，但去年起卻經常拖欠，寄存證信函給校方，卻又得不到任何回應，才會架起路障。

對此陳明義表示，希望地主能先開放通道，給學校三個月時間處理財務，若到時還是無法繳納，自己會幫校方支付積欠的6個月租金；但，陳姓地主說，校方過去就有多次遲交狀況，現在又沒誠意出面解決，必須先繳納完積欠的租金，才願意開放。

校方則表示，支付租金期間，校方多次向相關單位及民代陳情，希望能對既成道路給予公平處理，但沒有下文，經內部討論，今年2月起不再支付租金，而地主如今架起路障，只剩一人寬通道可供行走，除影響學生上下學，更可能延誤緊急救災、救護。

校方說，基於用路、消防救護等需求，希望相關單位能介入協調既成道路封路問題，下周五的校務會議中，也將與董事會討論，是否繼續承租。

消防局表示，若民眾在消防通道架起路障，影響救災救護，將面臨相關罰則，但相關道路認定，仍須交由主管機關；城鄉局則說，因該地屬私人用地，雙方也簽訂契約有償通行，後續仍須交由雙方協調。

通道僅容一人通過，學生得緊靠牆邊行走。記者吳亮賢／攝影
通道僅容一人通過，學生得緊靠牆邊行走。記者吳亮賢／攝影
地主架起路障，通道僅容一人通過。記者吳亮賢／攝影
地主架起路障，通道僅容一人通過。記者吳亮賢／攝影

陳明義 林口

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