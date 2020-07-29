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侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新北市長侯友宜希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲(左二)今天表示，作為台北市長，不能說要將台北市的北捷股份送新北，幹這種事不就被議員打爆。記者林麗玉／攝影
新北市長侯友宜希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲(左二)今天表示，作為台北市長，不能說要將台北市的北捷股份送新北，幹這種事不就被議員打爆。記者林麗玉／攝影

雙北合作有嫌隙？新北市長侯友宜接受媒體專訪，再度提及北捷董事會席次，希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲今天表示，北市府是持有北捷股份，公司董事席次也是依股份多少、分配多少董事席次。柯文哲說，他作為台北市長，不能說要將台北市的股份送給新北，這是公司治理問題。柯說，他不能私相授受，將席次給新北，幹這種事不就被議員打爆。

另外，侯友宜日前也透露，每到討論颱風假，已沙盤推演認為應該放假，北北基其他2位市長要溝通卻不溝通，認爲主動打電話要幹嘛，又沒有比對方小，拖到最後一刻才下指令說幕僚敲定就算。對此，柯文哲說，颱風假這件事是侯友宜講的，就由侯自己去詮釋，他又不能挑撥離間要侯友宜去批評前任市長的北北基共同生活圈颱風假決定決策。

對於侯友宜質疑北捷許多路線都在新北，新北市政府卻在北捷公司董事席次僅一席，柯文哲今天說，這是公司治理的問題，還是要依照法令處理，若新北要增加北捷公司的董事席次，就是要處理股份問題，新北要去跟北捷公司講，要買多少股份，他無法私相授受將北市股份送給新北，柯說，議會也不會允許，他幹這種事，北市議員就會把他打爆。

北捷 颱風假

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