打造10年願景 新北高灘處防洪之餘要打造水岸城市

新北市高灘地工程管理處今天宣示2030年願景，要在防洪之餘行銷旅遊，將營造4條生態廊帶，增加10處全齡共融遊戲場，也要完成條跨市水岸智能旅遊帶。處長謝俊隆說，每年要向老天借340天，增加市民遊憩空間，打造水岸城市。

高灘處今天在市政會議中未來10年規畫願景，希望打造國家級生態廊帶，全流域共融全齡場，也要建構國際級旅遊帶。水岸發展如今已經進化到4.0版本，1.0是基隆防洪整治，2.0整理水岸環境，3.0營造休憩空間，如今要建構水岸生活圈。

謝俊隆以3個軸向、3個策略，期望打造3個水岸願景。他說，具豐富生態的河流是城市進步的象徵，新北河濱公園擁有廣大的休閒綠地空間，可補足市區綠地空間不足，在維持河川基本防洪功能情況下，高灘處希望把河濱公園打造為友善、全齡及多元遊憩空間。

3向老天借340天，是計算平均每年有3個颱風侵襲，需封閉高灘地防汛，前後再加3天整理期間無法開放，前後約25天，剩下的340天就可開放給民眾使用。

高灘處補充表示，未來希望以大漢溪、新店溪及基隆河流域連結桃園、台北和基隆，完成條跨市水岸智能旅帶；4處生態水岸規畫在樹林柑園河濱公園、南新莊段水環境再造、八里到蘆洲沿岸和五股二重疏洪道出口洪道。

另外，新莊台65橋下、汐止城中及星際遊戲場正在施工，其中星際為全齡共融遊戲場；規劃中的有新店灣潭、板橋浮洲場及中和福和遊戲場，其中浮洲遊戲場全齡共融。