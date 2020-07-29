北市媒合捐10萬口罩援外 柯文哲：民間力量無窮

財團法人聯合醫學基金會捐10萬醫療級口罩給台北市政府，市長柯文哲今天說，這批口罩將捐助國外姐妹市，他致贈感謝狀並表示，「政府力量有限、民間力量無窮」。

聯合醫學基金會捐贈10萬醫療級口罩給北市府，市府上午舉行捐贈記者會，由柯文哲授贈並頒發感謝狀。

柯文哲表示，感謝本次聯合醫學基金會捐贈口罩給北市府，美國亞特蘭大和舊金山等台北姐妹市曾詢問北市能否捐贈防疫物資。

柯文哲表示，市府評估目前台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，但國外疫情仍嚴峻，基於人飢己飢、人溺己溺精神，在台灣尚不缺乏醫療用口罩資源的情況下，決定將這批口罩捐助台北市國外姐妹市。

柯文哲說，防疫期間受惠於民間，例如居家檢疫關懷包發放有賴民間協助，「政府力量有限、民間力量無窮」，但他提到，「口罩是戰略物資」，手頭上一定要留一些，以備不時之需。

聯合醫學基金會董事長楊弘仁表示，這10萬枚口罩是由盛弘醫藥股份有限公司，透過聯合醫學基金會，捐贈給台北市政府，拜託市政府將口罩送到最需要的人手上，發揮最大價值。

參與媒合本次口罩捐贈的國民黨台北市議員張斯綱表示，捐贈口罩原是出自盛弘公司的好意，但考量與國外聯繫不易，盼透過市府，將這些口罩捐給需要幫助的機構及國外朋友。