侯友宜盼增北捷董事席次 柯文哲：按股份分配
新北市長侯友宜拋出盼收回環狀線自營及增加北捷董事席次議題，台北市長柯文哲今天說，北捷是公司，董事席次按股份分配，他也無法私相授受將台北市的股份送給新北市。
柯文哲上午出席「北市雲端發票換門票振興加碼送禮專案」記者會，會後接受媒體訪問時，做上述表示。
侯友宜日前接受專訪表示，已通車環狀線經營權希望提早收回由新北自營，且新北市在北捷董事僅有一席，非常不合理，北捷則呼籲新北市依照契約，尊重北捷治理，勿政治操作。
柯文哲表示，一切依照法律處理，而台北捷運公司是公司，董事席次依依持有股份來分配，「我作為台北市長，沒辦法說把台北股份送給新北市，議會也不會允許這樣」。
柯文哲說，若新北市想增加在北捷的董事席次，就要處理股份問題，要跟北捷說要買多少股份，他無法私相授受，台北市議會也不會允許。
對於侯友宜指出，每次颱風到來時，雙北市長都不溝通，導致能早早下決定的事情都要拖到最後一刻，才勉強下指令。柯文哲表示，這段話是侯友宜所說，所以由侯自己詮釋。
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