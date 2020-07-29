西門捷運廣場禁菸區 8/1起違規將被罰錢
北市環保局表示，西門捷運廣場自7月1日劃設為禁菸區，8月1日起違規吸菸者將處新台幣2000至1萬元罰鍰；亂丟煙蒂則處1200至6000元罰鍰。
台北市環保局表示，萬華區西門捷運廣場自7月1日起已劃設為禁菸區，8月1日凡違規吸菸者將依據菸害防制法處新台幣2000元至1萬元罰鍰；另亂丟煙蒂則依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。
環保局表示，自7月1日起平日及假日均各派2組人力於廣場進行走動式宣導與勸導，並派員加強環境清潔維護，禁菸範圍內設有禁菸告示牌10處、地面禁菸圖11處、禁菸海報4處，且在成都路兩側設置路燈旗加強宣導，提醒民眾已進入禁菸區。
經統計7月1日至7月28日共計勸導違規吸菸行為531件、告發亂丟煙蒂456件。
此外，環保局也同步宣導騎樓店面業者負起清除煙蒂、垃圾之責，輔導商圈內店家自主維護管理周邊環境。
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