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「圓仔妹」出生爸爸知不知道？北市動物園揭密
動物界有雌性單獨育幼、雄性單獨育幼，也有雙親或家族共同育幼，大貓熊「圓仔妹」出生，則是由媽媽「圓圓」獨力養育，外界也好奇，究竟爸爸「團團」、姊姊「圓仔」知不知道家裡多了新成員，台北市立動物園表示，貓熊是嗅覺、聽覺靈敏的動物，近來保育員進出，以及新生寶寶氣味、叫聲，都能讓大貓熊感知到有新成員。
「圓仔妹」6月28日出生後，背部不慎被媽媽叼傷，需要保育員人工哺育；「圓圓」也需要靜養，母女倆暫時被安置在產房內。動物園發言人曹先紹表示，為了不讓「團團」、「圓仔」驚動倆熊，以往夜間會讓牠們進欄舍睡覺，現在則調度空間，讓牠們在室內活動場休息，而父女倆平日訓練有素，用叫的就會入房。
夏天天氣熱，大貓熊多會在室內活動場活動，白天都會在室內空間活動，晚上會被叫到欄舍睡覺，曹先紹說，因為寶寶出生，暫時調度「團團」、「圓仔」活動空間，等到「圓仔妹」看得到、聽得到，也能自主移動時，就有機會讓全家團圓，大約還要再等半年。
曹先紹說，貓熊是嗅覺跟聽覺靈敏的動物，保育員也觀察到，近來因寶寶要人工哺育，因此花較多人力24小時輪班照顧，也緊急徵召保育員協助照養，只要是「陌生人」，或是新生寶寶氣味，還有「圓圓」和「圓仔妹」的叫聲，其實牠們都知道有新成員加入。
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