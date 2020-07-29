首長互評外流 柯文哲：秘書行政疏失

北市政府首長互評資料外流引發高層內鬥質疑，市長柯文哲今天坦承，承辦業務的市長室秘書有行政疏失，對於他被評「恨鐵不成鋼」，認為所有人對他期待很高，他會努力。

柯文哲上午出席「北市雲端發票換門票振興加碼送禮專案」記者會，會後接受媒體訪問時，做上述表示。

媒體報導，最新一次台北市研考會首長互評中，傳出有局處首長直接對其他首長開轟，批評有人「愛當官」、「說的比做的多」，柯文哲被評「恨鐵不成鋼」；產發局長林崇傑被評「很會說」、「很會當官」。互評報告流出，遭質疑北市府出現內鬥。

柯文哲說，團體內有互評不是什麼壞事，也沒有政治陰謀等，首長互評制度也一直存在，這次犯的錯誤是不該把所有評語全部送出，他說，「（秘書）怎麼會這麼低路（台語）」，連如何處理類似文件都不懂。

柯文哲說，市長室內的公務員在處理公文上有瑕疵，不該把所有評語都送出，這屬於個人疏失。

對於他自己被評「恨鐵不成鋼」，柯文哲笑說，「代表大家對我期望滿高的，我會努力」。