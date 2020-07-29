快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外移入確診病例大增 侯友宜再請中央全面普篩

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，做好準備，隨時迎戰。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，做好準備，隨時迎戰。記者施鴻基／攝影

境外移入病例大增，新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，「不要看到疫情舒緩就放鬆」、「不要歡樂過頭」，台灣境外移入病例越來越多，要做好準備，隨時迎戰。

新北衛生局分析國際疫情依然緊張，全球有1645萬人確診、65萬3千人死亡，致死率3.97%略有下降，最近6周確診人數增加1倍，其中美國、巴西、印度和南亞疫情最嚴重。澳洲、日本、香港和菲律賓也都升溫，連國際防疫模範生越南筧港都新增15例。

國內昨天新增5例境外移入確診，本周累計已增加12例，其中新北也有2例；如今居家檢疫有2525人，每日新增250人左右，以板橋超過300人最多，新莊、新店和淡水都在250人以上；勞工局已訪視轄區9家20名移工以上的宿舍。

市府慶幸疫情未擴散但也要警惕，衛生局呼應侯友宜說法，希望中央能為入境者全面普篩。

侯友宜說，國際疫情嚴峻，上升比例既快又多。目前國內都談疫情舒緩，要振興經濟、旅遊，7、8月旅館幾乎都滿，風景區人潮眾多，國內疫情雖在可控範圍內，但要有憂患意識，阻絕疫情於境外，不然第二波疫情很快就會進擊台灣。

他說，新北市府向中央呼籲要為入境者全面普篩已經喊很久，中央考慮量能無法百分之百做到，他要求各局處要有最壞打算。新北9月、10月都有超過千人活動，第2波疫情攻擊會不會在秋冬捲土重來，沒人說的準。

侯友宜說，不要看到疫情舒緩就放鬆，防疫視同作戰，不要歡樂過頭。北目前仍跟中央一起往前走，但要提醒各縣市，全球疫情沒未舒緩，第2波疫情已經攻進鄰近國家，台灣境外移入病例越來越多，要做好準備，隨時迎戰。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

和朱立倫選總統或黨主席？侯友宜：大家是好朋友

開放外籍人士來台就醫 侯友宜：檢討是否普篩

警追超商搶匪破相險眼瞎 侯友宜親頒獎金肯定

侯友宜指北捷董事新北僅一席 北捷：勿政治操作

相關新聞

「圓仔妹」出生爸爸知不知道？北市動物園揭密

動物界有雌性單獨育幼、雄性單獨育幼，也有雙親或家族共同育幼，大貓熊「圓仔妹」出生，則是由媽媽「圓圓」獨力養育，外界也好奇...

影／全盲國中女吳宜容奪全國賽跑冠軍 她享受場上奔馳

台中啟明學校國中部二年級全盲女學生吳宜容學跑步二年多，參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒5...

侯友宜嫌北捷董事席次少 柯文哲：股份無法送新北

雙北合作有嫌隙？新北市長侯友宜接受媒體專訪，再度提及北捷董事會席次，希望提早收回環狀線委託經營。台北市長柯文哲今天表示，...

境外移入確診病例大增 侯友宜再請中央全面普篩

境外移入病例大增，新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，「不要看到疫情舒緩就放鬆」、「不要歡樂過頭」...

民間力量再加一！北市媒合捐10萬醫療口罩給國外姊妹市

全球疫情持續延燒，醫療物資短缺，在台北市議員張斯綱牽線下，財團法人聯合醫學基金會捐贈10萬個醫療級口罩給台北市政府，北市...

避趕倒垃圾跌倒 新北在中和及深坑試推2條定點收垃圾

新北市垃圾收運方式採循線收運為主，不過常有民眾反應，垃圾車車速過快，追倒垃圾不及導致跌倒受傷狀況，新北環保局指出，近期陸...

叫我第一名／致力早療19年 吳家慧獲育智獎

在新北市板橋愛智發展中心服務19年的教保員吳家慧，因為弟弟是身心障礙者，年幼時看出弟弟與其他孩子的隔閡，後來投入志工才發...

叫我第一名／疫情省思做全人關懷醫師 詹尚易看病也看心

新冠肺炎疫情讓許多民眾害怕，擔心染疫，台北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主治醫師詹尚易以同理心，安撫病患焦慮。他說，這次疫...

板橋爭設3停車場 交局：會評估需求

立委張宏陸昨天邀多名里長會勘新北市藝文中心平面停車場，希望改建為地下停車場，並興建板橋國光公園、環河公園停車場，請新北市...

新北首次視訊商洽會 搶攻11國訂單

為提升疫後經濟動能，新北市府昨舉辦「國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇」，首次採視訊方式，並鎖定防疫產品、健康促進與保...

北市動產質借 月利率下月起雙降

為方便民眾短提周轉需求，有「公營當鋪」之稱的台北市動產質借處宣布，8月起調降質借月利率，弱勢族群從0.63%降為0.45...

土方車輾出中和近千坑洞 北捷局：控管車重

捷運萬大線各車站正在開挖，裝載土方車輛過重時容易造成路面坑洞，新北交通局統計中和區6月共有978處坑洞，多數是萬大線施工...

熱門新聞

血汗工廠？作業員控「邊吃便當邊盯機台」 雲林縣勞工處回應了

罕見！嘉義市3棟私有建物爭取成市定古蹟

要捷運中央給輕軌好糾結 基隆人：為何只有一個選擇？

台74線明晚封路8小時 用路人改道資訊看這邊

豪昱、互立傳跳票又欠薪 資方提大解9月14日最後上班日

地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。