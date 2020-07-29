聽新聞
test
0:00 / 0:00
境外移入確診病例大增 侯友宜再請中央全面普篩
境外移入病例大增，新北市長侯友宜再度呼籲中央為入境者全面普篩，要有憂患意識，「不要看到疫情舒緩就放鬆」、「不要歡樂過頭」，台灣境外移入病例越來越多，要做好準備，隨時迎戰。
新北衛生局分析國際疫情依然緊張，全球有1645萬人確診、65萬3千人死亡，致死率3.97%略有下降，最近6周確診人數增加1倍，其中美國、巴西、印度和南亞疫情最嚴重。澳洲、日本、香港和菲律賓也都升溫，連國際防疫模範生越南筧港都新增15例。
國內昨天新增5例境外移入確診，本周累計已增加12例，其中新北也有2例；如今居家檢疫有2525人，每日新增250人左右，以板橋超過300人最多，新莊、新店和淡水都在250人以上；勞工局已訪視轄區9家20名移工以上的宿舍。
市府慶幸疫情未擴散但也要警惕，衛生局呼應侯友宜說法，希望中央能為入境者全面普篩。
侯友宜說，國際疫情嚴峻，上升比例既快又多。目前國內都談疫情舒緩，要振興經濟、旅遊，7、8月旅館幾乎都滿，風景區人潮眾多，國內疫情雖在可控範圍內，但要有憂患意識，阻絕疫情於境外，不然第二波疫情很快就會進擊台灣。
他說，新北市府向中央呼籲要為入境者全面普篩已經喊很久，中央考慮量能無法百分之百做到，他要求各局處要有最壞打算。新北9月、10月都有超過千人活動，第2波疫情攻擊會不會在秋冬捲土重來，沒人說的準。
侯友宜說，不要看到疫情舒緩就放鬆，防疫視同作戰，不要歡樂過頭。北目前仍跟中央一起往前走，但要提醒各縣市，全球疫情沒未舒緩，第2波疫情已經攻進鄰近國家，台灣境外移入病例越來越多，要做好準備，隨時迎戰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言