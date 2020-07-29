李登輝病情 北市府：柯文哲表達關心

北榮今澄清網傳前總統李登輝病逝消息，總統蔡英文、副總統賴清德到院關心病情。台北市政府副發言人戴于文表示，市長柯文哲沒安排前往，但有向李前總統家屬表達關心。

柯文哲上午出席「北市雲端發票換門票振興加碼送禮專案」記者會，會後接受媒體訪問時說，自己上次見到李登輝是去年5月，當時李登輝穿著睡衣見他，「我就知道他身體真的不好，後來就不太想去打擾他」。

李登輝今年2月間因喝牛奶嗆到住進北榮治療，一住就是半年，昨天網路傳出他病逝消息。北榮院方今天澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中，而蔡總統、賴副總統上午也到院關心病情。

至於柯文哲會否前往探視，戴于文說，目前沒有安排前往，但已向家屬表達關心。

柯文哲強調，「就算要拜訪人家也要聯絡家屬，知道狀況、聯絡家屬、安排好，不要造成人家困擾」。

柯文哲指出，李登輝是英雄人物，但因李身體狀況不好，所以他後來也不太想打擾。