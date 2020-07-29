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影／全盲國中女吳宜容奪全國賽跑冠軍 她享受場上奔馳
台中啟明學校國中部二年級全盲女學生吳宜容學跑步二年多，參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒50成績奪下國中女子組B2級100公尺冠軍，她說每次比賽上場前都會緊張，訓練過程辛苦，曾想放棄，但想到在田徑場上奔馳的感覺，再辛苦也值得。
今年要升國三的吳宜容，身高146公分，體重37公斤，教練張福生說，她身材像小學生，希望她食慾能好一點，她是乖巧聽話的小女孩，張福生表示，訓練全盲選手和一般選手不同，需重覆說明動作，再讓他們以「摸」代替「看」，體會動作和技巧，吳宜容國一時開始接受訓練跑步，去年暑假都在學校練跑，還有曾是跑步國手的學長姐指導，她成績大進步。
本月13日，吳宜容參加108學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽，以14秒50成績奪下國中女子組B2級100公尺冠軍，該成績僅次於上屆全國身障運動會金牌14秒21些微秒數；8月1日將參加會長盃全國身心障礙田徑錦標賽，與成人國手同場競技績；目標是參加明年在中東巴林舉辦的亞洲青少年運動會比賽。
吳宜容說，跑步訓練會累，自己也曾想放棄，仍喜歡跑步，享受奔馳田徑場的感覺，雖然每次比賽都會緊張，她想多參加比賽，克服緊張，增長經驗。
台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍今天代表總會，送吳宜容一雙跑步專用鞋和紅包，陳清龍說，吳宜容家境不好，全盲小女孩在田徑場上找到自己的方向，送鞋和紅包，支持和鼓勵她，也希望有更多社會資源投入，幫全盲小女孩圓夢。
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