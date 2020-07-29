民間力量再加一！北市媒合捐10萬醫療口罩給國外姊妹市

全球疫情持續延燒，醫療物資短缺，在台北市議員張斯綱牽線下，財團法人聯合醫學基金會捐贈10萬個醫療級口罩給台北市政府，北市府考量戰備物資存糧足夠，將轉捐贈給國外姐妹市，共同度過疫情難關。

北市府今早舉行口罩捐贈儀式記者會。台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、社會局長周榆修出席。柯文哲致詞時表示，政府資源有限，民間力量無窮，政府防疫做得不錯，受助於社會各界，如居家檢疫關懷包、防護衣等。

柯文哲表示，台灣疫情緩和，但國外一天仍有26萬人次感染，台北市至今共與37國、51個城市締交姊妹市，近來包含亞特蘭大、舊金山等城市，都紛紛來訊希望捐贈物資，「既然民間給我們，那也可以做城市外交」，但他也提到，口罩是戰備物資，手頭上也要留一些，特別是政府部門，以備不時之需。

張斯綱則表示，早期在聯醫基金會做義工，對方表達想捐贈口罩給需要的人，本想說透過自己力量找單位，考量北市過去把防護衣捐贈國外經驗，希望發揮台北市力量，讓北市府能盡一份力；聯醫基金會董事長楊弘仁表示，「我台灣我驕傲！」，全球正努力對抗疫情，希望能有所貢獻，把口罩送到最需要的人手上，發揮物資最大價值。