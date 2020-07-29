避趕倒垃圾跌倒 新北在中和及深坑試推2條定點收垃圾

新北市垃圾收運方式採循線收運為主，不過常有民眾反應，垃圾車車速過快，追倒垃圾不及導致跌倒受傷狀況，新北環保局指出，近期陸續在中和區及深坑區各評估1條適合路線及點位進行定點收運試辦，避免發生意外。

環保局指出，定點收運垃圾的地點選擇，必須具備良好的道路環境，如果是在路幅較狹窄的巷弄，垃圾車停靠會影響到交通的地點，就比較不可行；另外還需考量在地民眾方便性，例如高齡者較多的區域，設點的距離就不宜太遠。

環保局表示，目前已優先從巷弄狹窄或倒車收運等較危險收運的路段中，評估適合的點位來推動定點收運，深坑地區已於7月27日開始試行，中和地區則在8月1日起試行定點收運，平均每個點停等時間約3到5分鐘。

環保局說，部分地點停等時間較短就是循線收訊，等待時間超過3分鐘的就是定點收運，目前一條路線會併行2種方式，讓民眾有逐漸習慣清運模式。

不過整條清運路線有較多定點收運，可能延長垃圾收運時間，環保局表示，未來會視情況調整收運點，若收運點減少就能增加停等時間，但還是需要依據民眾清運垃圾習慣為主。

除了試辦清運路線定點收運外，環保局表示，新北還有61處開放場地或是垃圾車可停留30分鐘以上的定點收運，另外也有140處機動定點收運分別落在新北清運的300多條路線中，各站點位置及時間均可在「新北樂圾車」網站上查詢。