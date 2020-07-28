地下電纜故障！文山區大停電2小時 長輩睡到一半被熱醒

台北市文山區今晚8時再傳停電，從木柵路一段、世新大學至和興路26巷一帶，路燈、住家一片漆黑，當地警局出動人力指揮交通，台電也緊急派4組人員搶修，已於晚間10點34分復電，據台電初步了解，是地下電纜故障所導致。

文山區近來停電頻傳，文山區華興里長陳峙穎表示，7月24日整個文山、木柵、景美一帶路燈停電2個半小時，當時台電說是變電所出口路燈電源故障；不料今晚8點多又停電，這次不只停路燈，就連住家都停，不少長輩睡到一半被熱醒，就連便利商店電力也全停，員工只好在外頭等待電力復原，目前尚無傳出災情。