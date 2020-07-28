文化大學大典館違建合法化 北市府令年底前補照

文化大學大典館去年因火災爆出違建案，市府要求今年6月底限期改善，校方卻遲遲未提出改善方案，台北市長柯文哲原規畫上山親貼封條，在文大提出陳情及幕僚勸阻下，遭疑拆違建決心動搖，市府今召開違建爭議處理委員會，仍限期文大今年底完成補照程序。

去年2月大典館火災造成2名學生一度命危，事後該建物遭爆為1978年底取得使用執照，僅核准興建5層樓，失火的6、7、8樓為違建，北市建管處證實為既存違建，因涉公安被列拆除對象。

大典館法定容積160％，增建後容積達235％超出標準，建管處當時建議校方，在今年6月底前可以古蹟容積或拆舊校舍用容積移轉方式，讓大典館符合容積率、補照就地合法，然文大遲未提出改善方案。

建管處今指出，大典館為1972年興建，其新增樓層則在1978年完工，當時建物容積為235％。2002年因市府限制山坡地容積為160％，才出現有建照、建物，卻不合法令規定的情況。

建管處表示，因大典館位於山坡地僅能以古蹟容積轉移方式，今委員會討論後，要求文大3個月內檢送容積購買合約至市府備查、每周回報辦理進度，以及今年12月31日前完成補照程序，若未達成相關條件，將勒令文大停止使用大典館並進行封存。