代表新北市防救災訪評 石門區力拼八連霸

行政院每一年的災害防救訪評，新北市都是六都之冠，至今已經七連霸，今年的訪評新北市則是以石門區為訪評代表區，不只是資料準備齊全，防救災業務報告、前進指揮所演練與救災機具展示，每一個細節都用心就是要力拼為新北再下一城，展現拿下訪評八連霸的決心。

天災不可測，平時就要養成防救災觀念，行政院每一年都會舉辦災害防救訪評，新北市每年都是六都之冠，至今已經拿下七連霸的好成績，今年的訪評再度到來，新北市則是以石門區為訪評代表區，行政院災害防救中心、科技中心與衛福部相關訪評委員來到石門實地視察，要檢視防救災效能與收容安置能量。

新北市府秘書長林祐賢指出，新北不僅是災害防救訪評七連霸，每一年的演習更是創下八連霸的佳績，除了仰賴平日裡防救災觀念扎根社區、市民的努力，還有每年訪評委員的實地視察中，讓中央地方透過經驗交流彼此成長。

石門區長林俊宏表示，這次代表新北市參與訪評，不僅僅是書面資料審查，還有防救災業務報告、前進指揮所演練與救災機具展示，另外避難收容所演練要充分展現新北市避難收容的便民設備與能量，Ｅ化的收容民眾登記、可輕鬆拆卸的收容屏風與女性員警協助收容所秩序與服務，在在都可以看出細節的用心，目標就是要力拼為新北再下一城，拿下訪評八連霸的好成績。