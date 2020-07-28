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汐止康寧街拓寬、排水整合 副市長協調開工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街排水改善及拓寬工程，銜接面怎麼做，新北市副市長陳純敬協調，預計工程將在下個月中開工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街排水改善及拓寬工程，銜接面怎麼做，新北市副市長陳純敬協調，預計工程將在下個月中開工。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區康寧街只要下大雨就容易積淹水，尤其在過了明峰街往汐止方向，前陣子豪大雨又積水成災，只是排水改善工程就要開工，但是碰上了前段康寧街拓寬工程，兩項工程銜接面怎麼做，新北市副市長陳純敬現場協調，預計工程將在下個月中開工。

這個月初，汐止瞬間豪大雨，汐止康寧街再度積水，因為雨實在太大渲洩不及，整個路面積水，大水在馬路上竄流,車子經過都濺起水花，主要是因為，康寧街在明峰街口一帶，這幾年來都有排水不良的問題，所以，地方也爭取前瞻計劃經費要再做排水箱涵，只是要開工了，在前段康寧街也在做拓寬工程，整個排水界面怎麼銜接，新北市副市長陳純敬也到現場協調。

新北市副市長陳純敬表示，我們發現這裡道路的坡度實在太大，大雨一下水流的速度也特別快，所以，截流設施要特別加強，那今天針對養工處及水利局負責的工程部分都已經協調好了，會再加幾道截水溝，將水引導到兩側的截水溝去。

市議員白珮茹指出，因為康寧街下豪大雨的時候不止雨水，還有山坡的水也都會順著路面往底下的住宅區流，所以，我們希望透過工程的改良，讓水可以在中間就截流，那今天會勘請相關單位就施工斷面做討論，就工法的部分，市府養工處還有水利局能夠配合。針對上游的水如何流入箱涵還有怎麼分流討論，因為是跨單位的所以能有更高層級的來協調，讓未來工程做好，排水能夠更順暢。

汐止

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