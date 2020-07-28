黑板樹破壞人行道 淡水公所移樹保安全

新北市淡水區正德國中校園外圍的人行道，長期所種植的黑板樹竄根，嚴重破壞人行道地平，已經十多年都無法有效改善，甚至造成許多行人跌倒意外。因此區公所已找到新市鎮一處空地，要將61顆的黑板樹移植，並將人行道重整，以保障行人安全。

淡水區公所本月底開始，進行德國中校園外圍的人行道黑板樹移樹工程，61顆的黑板樹移植到新市鎮一處空地。

正德里長黃俊雄說由於校園週圍的人行道長期因為黑板樹種，樹木竄根，嚴重破壞人行道地平，已經十多年都無法有效改善，當中也造成許多行人因此跌倒。

里長黃俊雄說，這些黑板樹從校園開始到現在就種在這人行道上，但黑板樹屬於淺根樹種，樹根不僅亂竄破壞地磚，颱風來時也很容易被吹倒，過去也曾經為了解決淺根問題，將人行道墊高，希望加深樹穴讓樹根往下，但依然無法解決，更製造了另一個人行道與路面落差過大的問題。

淡水區公所工務課長陳衍派表示，過去因為樹木，找不到移植地點而卡關，現在找到了新市鎮的一處空地，希望未來可以盡速的將工程完工。

淡水區長巫宗仁表示，人行道地磚問題，不僅造成鄰近學生通學困難，居民也難以行走，加上地面落差上下公車困難，希望未來工成以人本行道為主，平坦地面，使用排水良好的透水磚，加上矮灌木叢，無障礙設施，營造美觀實用的人行道，總長273公尺的人行道，從7月底開始動工，預計九月中旬就可以完成。