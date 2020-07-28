瑞芳鼻頭隧道狹窄又危險 地方盼設人行道

瑞芳區鼻頭里與貢寮區龍洞地區以「鼻頭隧道」相隔，因為假日行走鼻頭步道的遊客眾多，當地民眾希望在鼻頭隧道設人行道，但經新北市議員林裔綺服務處邀集相關單位會勘後，發現隧道過於狹窄且危險，無法施作人行道。

鼻頭里長王坤吉表示，瑞芳區鼻頭里光平日就人潮眾多，停車場一位難求，大家擠在鼻頭步道入口前，常造成交通亂象，當地於是想到將鼻頭隧道的工程步道設置人行道的發想。

透過里長向新北市議員林裔綺服務處反應，27日便邀集相關單位到場會勘，但因為隧道內部又窄又危險，甚至有護欄的這一側都有被撞凹的痕跡，要設人行道太過風險。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，因公路總局判定隧道人行道太過危險，出隧道口也容易有落石砸下，因此相關單位仍得找尋其他交通亂象的應變方法，以改善在地民眾困擾。