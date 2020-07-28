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首長互評外流傳內鬥 北市府：有競爭才有進步

中央社 / 台北28日電
北市府發言人陳智菡。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
北市府發言人陳智菡。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

北市政府首長互評資料驚傳外流，引發外界質疑出現內鬥。北市府發言人陳智菡否認內鬥一說，但表示「有競爭才有進步」，秉持開放透明態度。

媒體報導，最新一次台北市研考會首長互評中，傳出有局處首長直接對其他首長開轟，批評有人「愛當官」、「說的比做的多」，台北市長柯文哲被評「恨鐵不成鋼」；產發局長林崇傑被評「很會說」、「很會當官」；而3位副市長中，僅黃珊珊沒有得到負評。互評報告流出，遭質疑北市府出現內鬥。

對此，陳智菡接受中央社記者電話訪問時表示，這份首長互評除分數評比，也可提供開放意見，好評壞評都可以寫，例如處事圓融或局處業務需精進等。據她所知，本次首長互評的確負評比正面評價多。

針對北市府內鬥升溫的質疑，陳智菡上午接受媒體聯訪指出，首長互評屬公開意見，其他首長也看得到，「不是內鬥」，這份報告目的是藉由互評，互相鼓勵提醒，「有競爭才有進步」，且關於評比報告，北市府秉持「開放透明」態度。

台北市副市長黃珊珊表示，藉由互評知道別人怎麼看你是件好事，且市府每天工作量大，「沒有時間內鬥」。林崇傑表示，少數一兩個人評論不需要太在意，負評部分，其他局處不見得知道他們在做什麼，且自己服務的對象是商圈、夜市和工商業界代表等，這些人的反映最直接，「民間業者都蠻支持我的」。

民進黨台北市議員簡舒培告訴中央社記者，自從柯文哲上任後，每年都有進行各局處首長或是公務員間的例行互評給分，但資料都不會提供給議員們。

簡舒培表示，對於往年例行的首長互評資料都未曾外流，今年卻首度外流，她認為很可惡。

她說，關於這次媒體報導首長互評內容，和她個人觀察是吻合的，應屬公正；不過，每年例行的互評結果卻只有今年外流，又適逢柯文哲個人聲量低點期間，質疑是否變成市長刷存在感的炒作工具，若是就很可惡，因為這些首長們都在幫柯文哲努力市政，卻被消費炒作，直批「伴君如伴虎」。

北市 柯文哲 陳智菡

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