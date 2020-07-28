侯友宜指北捷董事新北僅一席 北捷：勿政治操作

新北市長侯友宜接受專訪表示，已通車環狀線經營權希望提早收回由新北自營，且新北市在北捷董事僅有一席，非常不合理。北捷則呼籲新北市依照契約，尊重北捷治理，勿政治操作。

北捷表示，若新北市要增加股權比例，可向其他持有股權股東協商洽購並完成相關程序。

侯友宜接受媒體專訪時指出，為了更好的開源節流管理，已通車的環狀線經營權希望提早收回，由新北自營，規劃設計中的「萬大中和線第二期工程」因為全線都在新北境內，應正名為「新北樹林線」，等台北市完成設計規劃後，新北市要爭取自建。

侯友宜更表示，新北市的大眾運輸量大幅提升，但在北捷只有一席董事，席次分配很不合理。

對此，北捷下午發布新聞稿回應，指北捷不是政治團體，而是依投資股權分配董事席位，公司本部費用依各事業單位支用比例轉撥分攤計價，屬企業化經營的一環，就算新北自設公司經營，也同樣要有成本管理機制。

北捷表示，北捷主要股東持股比例為台北市政府73.75%、交通部17.14%、新北市政府8.75%等，持股比例依初期路網出資比例計算。北捷依據大眾捷運法及公司法成立，理應依公司法，投資股權分配董事席位。

北捷指出，目前15席董事席次依持有股權在股東會選舉產生，新北市持股8.75%，可擔任一席。

北捷表示，依「公營大眾捷運股份有限公司設置管理條例」第5條規定：「政府投資捷運公司之資本額及股東持股比例，由路網所在地之直轄市、縣（市）政府協商定之」，即雙北市政府皆可向交通部共同協商股權移轉，北捷將尊重股東間協商結果，請新北市依照契約，尊重台北捷運公司治理，勿政治操作。