新北午後大雨 板橋華江橋機車道積水難行

新北近來的午後大雨造成部分道路積水來得急、去得快，板橋今天午後瞬間強降雨就讓華江橋往板橋方向的機車道出現積水，造成多部機車暫難通行，所幸很快就狀況解除。

新北市災害應變中心表示，近來多有午後雷陣雨，根據10分鐘的雨量監測，北海岸中午就開始下雨，三芝區多達8.0mm。

下午1時許樹林及板橋等地降下大雨，10分鐘雨量監測統計，樹林區達21.5mm，板橋區也有11mm，下午3時三峽區地區也下起大雨，大豹監測站10分鐘監測雨量達16.0mm，五寮國小站也達11.5mm。

由於驟雨使得部分路面因宣洩不及出現些許積水，其中以華江橋部分橋面積水造成機車堵塞。有網友在臉書社團「我是板橋人」貼出機車受困的情形，有網友留言稱「中午經過，水淹過人行道上大約10公分高...大家只好都把車搬上人行道騎過去。」

災害應變中心表示，各地未傳出重大積淹水災情，應變中心接獲華江橋機車道積水通報後前往查看，積水已消退，仍提醒民眾在大雨時應小心行車。